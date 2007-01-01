Объясните, кто определяет место расстановки камер? Как на этот процесс можно повлиять?
К. Давлетгареев, г. Казань
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, относятся к элементам обустройства автомобильных дорог.
Определение мест их размещения отнесено к полномочиям владельцев автомобильных дорог — исполнительных органов государственной власти, местной администрации (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физических или юридических лиц, владеющих автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Государственной компании «Российские автомобильные дороги» — в отношении автомобильных дорог, переданных ей в доверительное управление.
- Как работают камеры фиксации нарушений, подробно рассказано тут.
Фото: АГН «Москва»