Расстановка камер для фиксации нарушений правил дорожного движения отнесена к полномочиям владельцев автодорог.

Объясните, кто определяет место расстановки камер? Как на этот процесс можно повлиять?

К. Давлетгареев, г. Казань

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257‑ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения, относятся к элементам обустройства автомобильных дорог.

Определение мест их размещения отнесено к полномочиям владельцев автомобильных дорог — исполнительных органов государственной власти, местной администрации (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), физических или юридических лиц, владеющих автомобильными дорогами на вещном праве в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также Государственной компании «Российские автомобильные дороги» — в отношении автомобильных дорог, переданных ей в доверительное управление.

Как работают камеры фиксации нарушений, подробно рассказано тут.

Фото: АГН «Москва»