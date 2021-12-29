Как быстрее отчистить лед со стекла (+4 ошибки водителей)

Существует несколько способов очистки стекла ото льда, но не каждый из них дает хороший эффект, а некоторые еще и опасны.

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Каждый день мы куда-то спешим. Часто нет времени даже прогреть машину. Вся надежда на современные технологии.

Однако из-за отсутствия обзора через лобовое стекло начать движение точно не получится. Как же его очистить быстро и безопасно?

Печка в салоне: от 5 минут на прогрев

Если нет автозапуска, то отогревать машину придется сидя в ней или стоя рядом на морозе. Сразу после запуска двигателя в салон поступает холодный воздух, так что нет смысла сразу включать вентилятор отопителя на полную. Так вы просто замедлите прогрев двигателя. По мере прогрева ДВС воздух станет теплее. Тогда и включайте режим «все на стекло».

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Если есть климат-контроль или его подобие, как, например, в автомобилях марки Datsun on-DO или mi-DO, то электроника все сделает сама: по мере прогрева двигателя и воздуха обороты вентилятора обдува будут возрастать.

При этом для стекла практически нет опасности треснуть, поскольку температура воздушного потока будет увеличиваться постепенно.

От одной салонной печки ждать результата придется долго. Некоторые современные двигатели на холостом ходу прогреваются очень медленно.

Электрообогрев: 2...5 минут

При наличии штатной системы электрообогрева достаточно нажать на кнопку и подождать несколько минут. Однако не у всех автомобилей эта функция эффективна.

Если взять для примера Весту, то у ранних версий включение подогрева переднего и заднего стекол осуществляется одной клавишей. Это не совсем удобно, поскольку энергоресурс для нагрева распределяется сразу на два стекла. Поскольку подогрев энергозатратен, то уже при —5°C полностью прогреть переднее стекло не всегда получается. При более сильном морозе приходится прибегать к помощи скребка.

Кстати, мы проводили сравнительный тест Datsun on-DO, Lada Vesta и XRAY, в ходе которого выяснили, насколько по-разному они прогреваются. Взгляните на эти замеры:

Очистка скребком: 1...3 минуты

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Самый нелюбимый автовладельцами метод, особенно при сильном морозе. Несмотря на все неудобства, это самый эффективный способ избавиться ото льда. От пластмассового скребка на стекле не останутся царапины и разбить его вряд ли удастся — для этого нужно приложить буквально ударное усилие.

К примеру, на Ладе Весте встречается очень мягкое лобовое стекло турецкой фирмы Sisecam. Как показывает практика, на этом стекле за много лет скорее могут образоваться потертости от щеток стеклоочистителей, чем царапины от скребка.

Китайцы, к примеру, усовершенствовали обычный скребок — оснастили его подогревом от USB. На известной онлайн-площадке AliExpress можно найти вот такие интересные девайсы:

В итоге получились скребки, которые вообще не требуют усилий при очистке стекла — так называемый дамский вариант. Риск образования трещин из-за перепада температур исключен, поскольку нагревательный элемент скребка не соприкасается со стеклом.

Дистанционный запуск: 0...1 минута

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Использование систем автозапуска или предпусковых обогревателей дает возможность сэкономить время. Достаточно заранее настроить систему, и стекло оттает к нужному времени.

Однако и с дистанционными системами не всегда удается добиться нужного эффекта. Отдельная функция обогрева лобового стекла имеется только у дорогих систем дистанционного запуска. У большинства же включается только отопитель салона. Поэтому нужно заранее настроить направления обдува. В районе дефлекторов нижняя часть стекла прогреется, а с остальной площадью придется немного поработать самостоятельно. Однако это все равно быстрее и легче, чем очищать полностью замерзшее стекло.

Renault предлагает установить приложение My Renault (под Android или iOS) на свой телефон и синхронизировать с автомобилем. После этого владелец может дистанционно запускать двигатель (максимум на 10 минут, но неограниченное количество раз), чтобы прогреть салон или, наоборот, охладить его, в зависимости от погоды.

К недостаткам предпусковых подогревателей относится их высокая стоимость. Автозапуск уменьшает надежность противоугонной системы автомобиля. К тому же длительная работа двигателя на холостом ходу во дворах не приветствуется. Еще один недостаток системы дистанционного запуска ― возможное ограничение по времени работы двигателя. К примеру, у автомобилей Renault «дистанционка» позволяет работать мотору не более пяти минут. Естественно, за это время стекло не успеет нагреться. Более того, после выключения двигателя оно снова начнет покрываться льдом.

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Не устраивайте стеклу «температурный шок» в виде полива горячей водой. В этом случае трещины будут гарантированы. Использование незамерзайки для смачивания холодного стекла также не даст эффекта. Вы получите много ледяных узоров. Перед включением зажигания при замерзшем стекле проверьте, выключены ли дворники. Если их не отводили в сторону, то, вероятно, щетки примерзли к стеклу. Под нагрузкой может перегореть предохранитель. Не включайте стеклоочистители при первых признаках оттаивания стекла. По шершавому льду резинки щеток сотрутся, как от наждачной бумаги.

Старый добрый совет. Не ленитесь вручную очистить лобовое стекло от наледи и по возможности используйте для этого имеющиеся опции автомобиля.

Фото: «За рулем», AliExpress, depositphotos.com