Почему моторы кроссоверов изнашиваются быстрее? Эксперт назвал 6 основных причин

На кроссоверы и легковые автомобили часто устанавливают одинаковые двигатели, ресурс которых при абсолютно одинаковой эксплуатации отличается. И этому есть логичное объяснение.

Кроссоверы тяжелее

Масса кроссовера выше, чем у соразмерного легкового автомобиля, примерно на 20–25%.

Седан и кроссовер В-класса, Hyundai Solaris и Creta, различаются по массе на 24%, а мотор их везет один и тот же G4FG — 1,6 л.

Двухлитровый мотор MR20DE разработки Nissan приводит в движение кроссовер Nissan X-Trail и легковой Renault Megan. Оба относятся по размерности к С-классу, но кроссовер тяжелее на 25%.

Мотор Н4М рабочим объемом 1,6 л устанавливают на Renault Logan и полноприводный Duster. Разница в массе составляет 19%.

Если заставлять двигатель перемещать тело большей массы, то он выйдет из строя раньше. Грубо говоря, скорость износа растет пропорционально увеличению массы, а значит, в легковом автомобиле Renault Megan мотор MR20DE прослужит дольше, чем в тяжелом кроссовере.

Сложнее крутить трансмиссию и колеса

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Помимо перемещения большей массы двигателю на кроссовере приходится вращать более разветвленную трансмиссию. В легковом автомобиле между двигателем и колесами находятся лишь коробка передач и приводы передних колес.

Зато на полноприводном кроссовере вращаются дополнительно угловой редуктор, карданный вал, редуктор задней оси, муфта подключения задних колес и приводы с четырьмя ШРУСами.

Каждая деталь обладает собственным моментом инерции. И чтобы раскрутить их при разгоне автомобиля, нужна дополнительная мощность. Она потребуется и для раскрутки более массивных колес кроссовера: их масса больше легковых на 20–30%.

Трансмиссия кроссовера содержит множество элементов.

Хуже аэродинамика

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У кузова кроссовера больше площадь поперечного сечения (площадь миделя), чем у легковых автомобилей.

Дополнительно ухудшает аэродинамику больший дорожный просвет. Он положительно сказывается на проходимости автомобиля, но создает вредные завихрения воздуха под кузовом.

А чем больше сопротивление движению, тем больше мощности приходится затрачивать двигателю для достижения той же скорости. Больше мощность — больше износ.

Как ни улучшай аэродинамику кроссовера, но до легкового автомобиля ей будет далеко.

Чаще буксуют в грязи

Кроссоверы куда чаще загоняют в грязь или глубокий снег, чем легковые автомобили.

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Нагрузка на мотор велика, а скорость движения и, соответственно, обдув радиатора и эффективность охлаждения малы.

Часто через несколько лет, увидев первые признаки масложора, дымления или стуков поршневой, владельцы быстро скрывают следы «джипования» и выставляют машину на продажу. А новый владелец удивляется, почему при честном пробеге менее 100 000 км двигатель требует ремонта.

Нештатные защиты

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Большинство владельцев кроссоверов устанавливают мощную сплошную защиту силового агрегата. Понадобится ли она хоть раз, неизвестно, а вот охлаждение двигателя (как и коробки передач) будет ухудшать постоянно. Перегрев, скорее всего, не будет выражен как закипание охлаждающей жидкости, но постоянная эксплуатация с превышением рабочей температуры снизит ресурс силового агрегата.

Устанавливать защиту силового агрегата есть смысл, когда она действительно нужна. При этом внимательно контролируйте температуру двигателя. И при малейшем росте свыше номинальной уменьшайте нагрузку.

Сетки на радиатор

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На кроссоверы чаще устанавливают сетки в прорези бампера и решетки радиатора — так машина выглядят круче. И многие владельцы считают, что кроссоверы больше страдают от летящих камней и крупных насекомых. Но на высоких скоростях частые сетки могут полностью перекрыть доступ воздуха к радиаторам и ухудшить обдув силового агрегата.

Лучше ставить редкую сетку и только в нижнюю прорезь бампера, куда камешки с дороги действительно попадают чаще. Остальные прорези либо вовсе не защищать, либо использовать «противоворобьиную» сетку. Это не шутка. Воробьев приходилось находить еще на радиаторах первых «восьмерок» с их крупными решетками радиатора.

Густая сетка не пропустит не только мух, но и воздух.

Берегите мотор!

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Очевидно, что ресурс двигателя, установленного на кроссовере, будет ниже, чем аналогичного агрегата на легковом автомобиле. Конечно, при условии схожей эксплуатации.

Впрочем, это не повод отказываться от покупки кроссовера. Ведь ресурс двигателя зависит и от кучи других факторов. Например, от стиля вождения, качества обслуживания автомобиля и расходных материалов. И если обращаться с мотором бережно, он прослужит долго и не будет доставлять лишних хлопот.

Мнение экспертов

Виктор Леликов, специалист по подбору запасных частей ООО «Механика»

В заказах на запасные части к двигателям проявляется отчетливая тенденция. Детали поршневой группы, вкладыши и другие элементы, заменяемые при капремонте, для двигателей кроссоверов заказывают чаще, чем для легковушек. Причем такая ситуация просматривается с запчастями к автомобилям всех основных рынков, представленных у нас: и азиатского, и европейского.

Алексей Солдаткин, руководитель авторемонтной мастерской

Двигатель, установленный в кроссовер, испытывает большие нагрузки, чем тот же двигатель в легковушке. Соответственно, его детали быстрее изнашиваются. Но для того чтобы снизить цену кроссоверов, производители устанавливают на них малообъемные моторы, зачастую пренебрегая ресурсом, который и без того оставляет желать лучшего. И еще дооснащают эти двигатели турбинами и компрессорами, чтобы они хоть как-то тянули. Тем самым дополнительно нагружают и без того перегруженный агрегат.

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