Снег с дорог не убирают! Куда жаловаться? — журнал За рулем

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Снег с дорог не убирают! Куда жаловаться?

Разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Зимой город заваливает снегом, а коммунальщики вместо уборки его с дорог и борьбы с гололедом чистят дворы. Как узнать график уборки и кому пожаловаться на его несоблюдение?

А. Емельянов, г. Самара

На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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Требования к срокам, очередности и технологии уборки снега с дорог и улиц, равно как и к устранению зимней скользкости, содержатся в ГОСТ Р 50597–2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Этот документ является обязательным для исполнения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также организациями, ответственными за содержание автомобильных дорог и улиц.

Например, с магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения рыхлый или талый снег должен быть убран в течение 3 часов, а зимняя скользкость устранена в течение 5 часов.

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На несоблюдение нормативов можно пожаловаться владельцу соответствующей дороги или улицы, а также в Госавтоинспекцию.


Фото: «За рулем» и АГН «Москва»

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