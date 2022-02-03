Снег с дорог не убирают! Куда жаловаться?

Зимой город заваливает снегом, а коммунальщики вместо уборки его с дорог и борьбы с гололедом чистят дворы. Как узнать график уборки и кому пожаловаться на его несоблюдение?
А. Емельянов, г. Самара
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На вопрос читателя отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Требования к срокам, очередности и технологии уборки снега с дорог и улиц, равно как и к устранению зимней скользкости, содержатся в ГОСТ Р 50597–2017 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».
Этот документ является обязательным для исполнения органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, а также организациями, ответственными за содержание автомобильных дорог и улиц.
Например, с магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения рыхлый или талый снег должен быть убран в течение 3 часов, а зимняя скользкость устранена в течение 5 часов.
На несоблюдение нормативов можно пожаловаться владельцу соответствующей дороги или улицы, а также в Госавтоинспекцию.
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Фото: «За рулем» и АГН «Москва»