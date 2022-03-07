Современные машины умеют подогревать практически все поверхности, с которыми соприкасается человек. Электроскребок, силиконовая «маслогрейка» и электросидушка с электроодеялом ускорят процесс и облегчат жизнь водителю и пассажирам.

1. Коврик с электроподогревом

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Скрасит холодное утро автовладельцам, чьи машины не оборудованы системой подогрева сидений (или греются только передние сиденья). Длина «автогрелки» 130 см, ширина — 48 см. Есть крючки, чтобы коврик не сползал.

Шнур длиной 1,2 метра позволяет подключить девайс к 12-вольтовой розетке, расположенной как в передней, так и в задней части машины. Можно выбрать черный, серый или кофейный цвет.

Цена: 2000 рублей

2. Автомобильное электрическое одеяло

Не даст промерзнуть во время вынужденной остановки. Размер 150х110 см, питается от бортовой сети автомобиля. Сделано из теплого флиса, а потому пригодится даже при полностью разряженном аккумуляторе — как обычное одеяло.

Цена: около 2300 рублей

3. Скребок с электроподогревом

Заряжается от USB-розетки. С тонкой коркой льда на стеклах справляется легко. С толстой могут быть проблемы, но в качестве помощника и на этот случай сгодится.

Есть и минусы: девайс довольно громоздкий (высота — 16 см, диаметр — 11 см). Далеко не в каждый перчаточный ящик поместится. А еще скребок нужно постоянно заряжать — иначе он бесполезен.

Цена: 1700 рублей

4. Тепловентилятор

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Предлагаются два вида — в форме конуса и маленького ящичка, для автомобилей с 12-вольтовым и 24-вольтовым питанием. Конус можно ставить в подстаканник. «Ящичек» менее удобен.

Можно использовать как «фен» для разморозки стекол изнутри. Правда, мощности 150 Вт маловато. Все, что прибор может произвести, — теплый ветерок. К тому же он громко шумит. Можно взять как прикольный подарок (если денег не жалко).

Цена: 1800 рублей

5. Силиконовая пластина с нагревательными элементами

Своеобразный предпусковой подогреватель. Используется для подогрева топливного бака или для подогрева масла в картере двигателя. Владельцы дизельных автомобилей используют эти накладки еще и для подогрева топливного фильтра.

«Маслогрейку» можно подключить к 12-вольтовой сети, есть версии с питанием от 220-вольтовой электросети. Указанная максимальная температура — 250°С.

Цена: 200 рублей

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Фото: depositphotos.com и Aliexpress