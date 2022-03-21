7 причин, почему электричество в России не вытеснит ДВС

Отказ от бензиновых двигателей — часть государственной политики большинства стран Европы. Но что европейцу хорошо, то русскому... не всегда.

ДВС в отставку?

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Уже в 2025 году Евросоюз планирует принять новый экологический стандарт Евро-7. Нормы выбросов оксидов азота (NO x ) должны снизиться до 30 мг/км. Автомобили со столь чистыми двигателями будут стоить очень дорого.

Новые нормы можно приравнять к запрету использования моделей с двигателями внутреннего сгорания. С 2025 года все европейские автоконцерны планируют выпускать только модели с электродвигателями. Правда, в Евросоюзе продается около 17% новых автомобилей. Поэтому скорого перехода на электромобили ожидать не стоит.

Даже крупнейшие европейские производители грузовиков, такие как Daimler Trucks, Scania, MAN, планируют отказаться от выпуска моделей с двигателями внутреннего сгорания только с 2040 года. Да и большинство опрошенных нами производителей легковых автомобилей уверены: полная замена альтернативными силовыми установками бензиновым и дизельным двигателям в ближайшее время не грозит.

Основные причины

1. Электромобили негде заряжать

Для эксплуатации электрических автомобилей необходима развитая инфраструктура зарядных станций, создать которую в столь короткие сроки не получится. Уже сейчас владельцы электрокаров не могут найти, где зарядиться. Если же число электромобилей резко вырастет, нагрузка на электросети увеличится в разы. Выдержать такой «удар» сетям будет сложно.

2. Электрические батареи стоят дорого

Использование высоких технологий и редкоземельных металлов обходится недешево. Тем более, что сейчас из-за санкций существуют логистические проблемы с поставками многих химических элементов, необходимых при производстве батарей.

3. Производство батарей неэкологично

Более трети электричества производится за счет сжигания угля — эта технология наносит серьезный ущерб планете.

В электромобилях используют литий-ионные аккумуляторы. Для добычи редкоземельного металла лития нужно огромное количество воды — ее добывают из недр планеты, в больших масштабах это может привести к экологической катастрофе. Автомобили с ДВС на протяжении всего жизненного цикла — от добычи сырья до утилизации — наносят меньший ущерб экологии, чем гибридные и электрические версии.

4. Электромобили боятся морозов

Емкость любого аккумулятора электрической энергии при колебаниях температуры ощутимо меняется, а его характеристики со временем деградируют. Электромобили и батареи пока не приспособлены для эксплуатации в условиях низких температур, а потому в странах с холодным климатом будут преобладать машины, оснащенные ДВС.

Комментарий эксперта

Анна Уткина, руководитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр»

Проще перейти на водород

«Уже сейчас в Москве несколько десятков электрокаров останавливаются на проезжих частях с севшей батареей, усугубляя тем самым пробки, так как электромобили на морозе в минус 20 °С теряют в среднем 40 — 60% запаса хода. Наиболее реалистичный сценарий будущего для автомобилей с ДВС, применимый в том числе и в России, — плавный переход на альтернативное топливо, например, на водород, в связи с тем, что электромобили не смогут заменить традиционные авто, особенно в регионах со сложными климатическими условиями».

5. Электромобили слишком капризны

Характеристики полупроводниковых элементов в системах управления со временем деградируют. Даже в современных автомобилях, оснащенных традиционными ДВС , электроника периодически начинает «шалить». Ожидать иного поведения от полностью электрических автомобилей не приходится.

6. Далеко не уедешь

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Достигнутой дальности хода для быстрой и бесперебойной доставки грузов на дальние расстояния не хватает. Поэтому тяжелые грузовики по-прежнему будут оснащаться ДВС. Просто их будут стараться сделать все более «чистыми».

Легковому транспорту заряда хватает на несколько сотен километров, после чего придется подзаряжаться. Правда, специалисты разрабатывают и уже внедряют (например, на среднеразмерном кроссовере Hyundai Ioniq 5) «быстрые» зарядки, которые способны «накормить» автомобиль за 20 минут, обеспечив его ход на 480–500 км.

7. Электрокары нерентабельны

Произвести автомобиль с ДВС намного дешевле, чем аналогичную модель, оборудованную электрической или гибридной силовой установкой.

Автопроизводители: от ДВС не отказываемся

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Большинство из опрошенных нами компаний (в частности, ВАЗ, Porsche и Nissan) однозначно ответить на вопрос о будущем бензиновых моторов не смогли. Представители Audi подчеркнули: бензиновые автомобили будут производиться, но доля электрических и гибридных моделей при этом продолжит расти.

Subaru: «Переход на 100% на электричество мы не планируем».

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Компания Mitsubishi перечислила те же очевидные недостатки электромобилей, что и мы, добавив: «На наш взгляд, легковые автомобили на электрической тяге займут определенную нишу (а где-то они уже давно ее заняли не без помощи государства). Но в целом электромобили останутся выбором небольшой части потребителей под определенные нужды и условия эксплуатации».

Только представители Volvo уверенно подтвердили, что легковушек, оснащенных только ДВС, у них больше не будет:

«C 2022 года все автомобили Volvo будут гибридными — MHEV (Mild Hybrid Electrical Vehicle — мягкие гибриды), PHEV (Plug In Hybrid Electrical Vehicle — подзаряжаемые гибриды), а также электрическими (BEV — Battery Electric Vehicle). К 2030 году Volvo Cars полностью электрифицирует свою линейку автомобилей».

Комментарий эксперта

Роман Тимашов, директор по сервису АВТОDOM Алтуфьево

Автомобили с ДВС уйдут через 30 лет

«В настоящее время в связи с технологическим прогрессом все большее распространение получают электродвигатели и гибриды, работающие как на бензине и дизеле, так и на электричестве. Запрет в ряде стран в 2035 году на продажу автомобилей с ДВС не приведет к одномоментному исчезновению таких моделей.

Так, внедрение системы оптимизации процесса сгорания и повышение эффективности обработки отработавших газов позволит бензиновым двигателям в течение длительного времени соответствовать общепринятым экологическим стандартам.

Но даже в случае повсеместного распространения электрокаров и гибридов автомобили для экстремальных условий будут по-прежнему оснащаться ДВС, поскольку он позволяет эксплуатировать машину в любом климате, в отличие от литий-ионных аккумуляторов, плохо переносящих морозы северных стран, включая Россию.

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Таким образом, в ближайшие 2–3 десятилетия авто с ДВС будут постепенно утрачивать лидирующие позиции в мировом автопарке, продолжая сохранять первенство лишь в сфере продолжительных и экстремальных поездок».

Не для России

Технологии не стоят на месте, и электротранспорт постоянно развивается. Но пока он серьезно не нарастит запас хода и мощность, составить реальную конкуренцию ДВС на наших просторах ему не удастся. Так что пока поездим пока на бензине и дизеле. Тем более что этого топлива у нас много.

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Фото: depositphotos.com и «За рулем»