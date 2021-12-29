Hyundai прекратил разработки двигателей

Концерн закрыл центр разработки двигателей — новых моторов больше не будет.

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Центр Hyundai исследований и разработок в Намьянге, в котором работают 12000 сотрудников, был реорганизован. Как сообщает издание Business Korea, центр разработки двигателей внутреннего сгорания был закрыт, а значит новых моторов не будет, как и модернизированных версий.

Инженеры, которые занималась разработкой новых двигателей, теперь занимаются электромобилями. Так концерн Hyundai намерен ускорить разработки новых электромобилей.

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Электромобили Hyundai Group, которые выпускаются под брендами Hyundai, Kia и Genesis, создаются на платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP). В частности, у Hyundai, следом за Ioniq 5, который вышел в этом году, ожидается появление Ioniq 6 (в 2022 году) и Ioniq 7 (в 2024 году). Hyundai также работает над технологией водородных топливных элементов.

Фото: Chad Kirchoff / Unsplash