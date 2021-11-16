Hyundai предлагает новую Крету за 383 тыс. рублей — журнал За рулем

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Hyundai предлагает новую Крету за 383 тыс. рублей

Никаких других доплат в компании не требуют, и даже транспортный налог и страховку оплачивать не придется.

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Пересесть на новую Крету можно через сервис подписки Hyundai Mobility. Аренда автомобиля, при годовом контракте, будет стоить от 31 900 рублей в месяц. Это самый доступный по цене кроссовер в парке сервиса.

Если брать Hyundai Creta только на день с ограничением пробега до 500 км, то это будет стоить от 3000 рублей. При заключении договора аренды на месяц и с лимитом пробега до 5000 км, достаточно будет 47 250 рублей. Но самое выгодное предложение — годовой прокат со стоимостью аренды от 31 900 рублей в месяц.

То есть в год кроссовер нового поколения обойдется в 383 800 рублей. В стоимость аренды входит транспортный налог, страхование по ОСАГО и каско, техобслуживание и ремонт, эвакуатор при необходимости, а также сезонное хранение шин и их замена.

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Арендаторы получают черные или белые кроссоверы со 150-сильным двигателем объемом 2 литра и шестиступенчатым автоматом в комплектациях Lifestyle (с передним или полным приводом) и Prestige (с полным приводом).

Фото: Hyundai

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Отзывы о Hyundai Creta (12)

Hyundai 2017 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Качество, удобство, комфорт.

Недостатки:

Пока нет. Но если придраться, то маленький багажник.

Комментарий:

Владел Хендай Акцент, потом Солярис, потом взял Кия Церато, После Хендай Крета. Отзыв по владению 4 года. Машина полный улет, не знаю куда еще гнаться, когда по нынешним ценам машина удовлетворяет полностью. Брать дороже и комфортнее? Не хочу отдавать за железку 3–4 миллиона. Даже если хотел поме...

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