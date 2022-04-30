Маскируем сколы на кузове (есть секрет!)

Дополнительный антикор — все «за» и «против»

Мелкие сколы лакокрасочного покрытия зимой начинают разрастаться ржавыми ореолами. Мойка не справляется с этими пятнами, они старят автомобиль и расстраивают хозяина непобедимостью.

Бороться с ними точечной подкраской бесполезно — они продолжают нагло расти.

Я поступаю так. Втираю кисточкой в проблемное место преобразователь ржавчины и жду завершения химической реакции. Чистой тряпкой вытираю насухо. Все следы ржавчины исчезают без остатка.

Для длительной защиты наношу прозрачный лак, предназначенный для финишного покрытия краски типа металлик.

А. Гвоздев, Московская область

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

Было — стало: почувствуйте разницу!

При обработке очагов коррозии на днище автомобиля наносить преобразователем ржавчины кистью часто бывает сложно и неприятно: брызги кислоты летят на одежду и очки. Читатель «За рулем» Ю. Селифанов упростил процесс, перелив состав в пустой флакон с помпой-распылителем (триггером). Обработка поверхности получается аккуратной, состав проникает во все закутки, из-за тонкого распыла он сохнет быстрее, что заметно сокращает время обработки поверхностей.

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Фото: А. Гвоздев