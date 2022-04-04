2 причины старения шин (+ рекомендации эксперта) — журнал За рулем

2 причины старения шин (+ рекомендации эксперта)

На одну из них почти никто не обращает внимания. А зря!

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Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени.

Что, кроме износа протектора, определяет срок службы шины?

Шина «старится» по двум направлениям — износ протектора и возраст. Износ оценивается остаточной глубиной протектора. А вот на возраст (с даты, а точнее, с недели выпуска шины) мало кто обращает внимания.

Со временем под воздействием температуры и солнечных лучей резина высыхает. Самое пагубное воздействие на неё оказывает ультрафиолет. Под его влиянием шины высыхают, деревенеют и теряют свои характеристики. Высохшая летняя шина теряет свои прочностные и сцепные свойства.

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Быстрее прочих высыхают зимние фрикционные шины, из-за чего, теряя эластичность, перестают цепляться за скользкие поверхности. Причем визуально такие изменения отследить невозможно.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!

Фото: Unsplash
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