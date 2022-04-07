Вывел шланг вентиляции картера наружу — решил проблему? Ответ эксперта — журнал За рулем

Вывел шланг вентиляции картера наружу — решил проблему? Ответ эксперта

Вреда от такого решения больше, чем пользы. Да и та сомнительная.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

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— Автолюбители часто предлагают вывести газы системы вентиляции картера в атмосферу. Какие недостатки этой переделки?

— Обычно этим занимаются, когда двигатель до предела изношен и количество картерных газов очень велико. Вследствие этого быстро засоряется дроссельный узел и начинаются проблемы со стабильностью холостого хода. Тогда шланг вентиляции картера просто опускают в нижнюю часть моторного отсека.

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Но отвод картерных газов в атмосферу может привести к повышению давления в картере и выдавливанию масла через сальники и другие уплотнения. В открытое отверстие при остывании двигателя будут засасываться пыль и влага из окружающего воздуха. Кроме того, крайне ­токсичные картерные газы будут попадать в салон.

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Фото: Depositphotos

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