Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:
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— Автолюбители часто предлагают вывести газы системы вентиляции картера в атмосферу. Какие недостатки этой переделки?
— Обычно этим занимаются, когда двигатель до предела изношен и количество картерных газов очень велико. Вследствие этого быстро засоряется дроссельный узел и начинаются проблемы со стабильностью холостого хода. Тогда шланг вентиляции картера просто опускают в нижнюю часть моторного отсека.
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Но отвод картерных газов в атмосферу может привести к повышению давления в картере и выдавливанию масла через сальники и другие уплотнения. В открытое отверстие при остывании двигателя будут засасываться пыль и влага из окружающего воздуха. Кроме того, крайне токсичные картерные газы будут попадать в салон.
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