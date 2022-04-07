Вреда от такого решения больше, чем пользы. Да и та сомнительная.

Вопрос с форума «За рулем» — мы на них отвечаем время от времени:

— Автолюбители часто предлагают вывести газы системы вентиляции картера в атмосферу. Какие недостатки этой переделки?

— Обычно этим занимаются, когда двигатель до предела изношен и количество картерных газов очень велико. Вследствие этого быстро засоряется дроссельный узел и начинаются проблемы со стабильностью холостого хода. Тогда шланг вентиляции картера просто опускают в нижнюю часть моторного отсека.