Почему не заработал техосмотр по-новому?

С 1 марта 2022 года обязательный техосмотр для легковых автомобилей физических лиц отменен. А для некоторых категорий транспорта за езду без техосмотра предусмотрен штраф. Новые правила приняты, но фактически не работают.

Кто обязан проходить техосмотр и какой штраф в 2022 году?

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Проходить техосмотр должны — автомобили юрлиц, грузовой и пассажирский транспорт, каршеринг, такси и даже легковушки физлиц старше четырех лет при перепостановке на учет (в случае продажи).

Штраф за нарушение — 2000 рублей.

Но и штраф не работает....

Могут ли камеры ГИБДД штрафовать за техосмотр?

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Камеры фиксации нарушений, которые должны проверять наличие диагностической карты у проезжающих под камерой автомобилей, так и не научились это делать. Виной всему неготовность информационных систем к новым правилам и необходимость их доработки. В свете санкций, объявленных против нашей страны, доработка может затянуться надолго.

Но если камеры не готовы работать в автоматическом режиме, значит, наличие техосмотра у автомобилей должны проверять инспекторы ГИБДД. Однако инспекторов давно сократили, личного состава не хватает даже для выполнения более важных задач, нежели контроль за техосмотром. Вот почему вероятность получить штраф за отсутствие «талончика» стремится к нулю — чем и пользуются автомобилисты.

Это привело к тому, что сейчас, как это было и раньше, без пройденного технического осмотра не опасаясь штрафов можно ездить не только легковушкам, принадлежащим физическим лицам, но и автомобилям, которые техосмотр проходить должны.

Есть ли другие опасности езды без техосмотра кроме штрафа?

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Есть. Основной риск для тех автовладельцев, которые обязаны проходить техосмотр, но не делают этого по каким-либо причинам, исходит от страховых компаний, которые получили право в таких случаях на регрессное требование. Согласно пункту «и» статьи 14 части 1 федерального закона об ОСАГО, если у «легкового такси, автобуса или грузового автомобиля, предназначенного и оборудованного для перевозок пассажиров, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированного транспортного средства, предназначенного и оборудованного для перевозок опасных грузов» будет отсутствовать диагностическая карта, то страховщик, после выплаты ущерба пострадавшей стороне, может взыскать выплаченную сумму с виновника ДТП, у которого нет техосмотра. То есть, если вы управляете автомобилем такси, автобусом или перевозите опасные грузы, без диагностической карты вам не обойтись.

Частным автовладельцам и здесь послабление. Регрессное требование от страховой компании будет предъявлено только в том случае, если авария произошла «вследствие неисправности транспортного средства» и одновременно «истек срок действия диагностической карты». То есть страховая компания должна будет доказать, что причиной ДТП стала неисправность автомобиля, а это может показать только сложная и дорогая автотехническая экспертиза, которую никто не будет производить по каждой мелкой аварии.

Как следовало бы доработать закон о техосмотре?

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Чтобы быть уверенным в своем автомобиле, нужно содержать его в технически исправном состоянии, как того требуют ПДД. Делать это будет всё сложнее. Запчасти резко дорожают. Сервисные работы — тоже. А ведь технические требования к состоянию автотранспорта во многом списаны с аналогичных требований к содержанию автомобилей в Германии — при несоизмеримых доходах. Запчасти-то у нас не намного дешевле, чем в Германии. По большинству позиций — вовсе не дешевле! Вот почему многие переходят на бэушные запчасти или не обращают внимания на мелкие неисправности, на трещины в лобовом стекле, на подтекающее масло и дымящий мотор — не потому, что это личная гражданская позиция, а потому, что денег нет.

Очевидно, что в новой экономической ситуации требования к транспорту надо упрощать и ослаблять. Это нужно делать не потому, что автомобилистам надо разрешить ездить на неисправных автомобилях, а потому, что сейчас нет возможности менять лобовое стекло на новое из-за небольшой трещинки. Во‑первых, всё подорожало. Во‑вторых, очень скоро нужного стекла может попросту не оказаться в наличии — не на данной СТО, а вообще.

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Так что, может и к лучшему, что новые штрафы за непройденный техосмотр заработали не в полную силу. Это даст небольшую передышку автовладельцам, которые ещё не успели прийти в себя от новых ценников на автомобили, запчасти и техобслуживание.