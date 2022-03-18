Эксперт рассказал про скорое будущее рынка шин

Это будущее уже наступило, и в ближайшее время происходящие на нем процессы только усугубятся.

Шинные заводы иностранных брендов закрываются один за другим. И при этом близится сезон замены зимних шин на летние. Кроме того, в этом году наблюдается рост продаж летних шин. Все это приводит к некоему ажиотажу и подстегивает рост цен.

Каким будет рынок шин? Опустеет ли он или его займут другие производители? Например, китайские. Но срок поставок из Китая морем занимает месяца три, и к сезону наполнить наш рынок дополнительными партиями шин они явно не успеют. Об этом и многом другом рассказывает главный редактор журнала «За рулем».

главный редактор журнала «За рулем»:

— Ну вот, теперь и фирма Pirelli объявила об ограничении работы своих предприятий в России. Ужас не в том, что именно Pirelli, хотя у итальянцев аж два завода — в Воронеже и в Кирове. Плохо, что это тенденция. До этого производство остановила компания Michelin. А еще раньше конвейер завода в Калуге остановил Continental. О закрытии своего шинного производства в Ульяновске объявила фирма Bridgestone. Четыре известных бренда — это уже много.

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Кировский шинный завод компания Pirelli купила в 2011 году, а Воронежский — в 2012 году. Оба принадлежали ранее холдингу «Сибур». На заводе в Кирове работает около 2000 человек. Специализация — относительно недорогие шины диаметром от 13 до 16 дюймов. Завод в Воронеже специализируется на производстве более сложных, премиальных шин — диаметром от 16 до 21 дюйма. Мощностью предприятия — 2 млн шин в год. Экспорт идет во многие страны мира — даже в Японию. В мировом масштабе эти заводы давали 10% от общего объема выпуска шин Pirelli и около 4% выручки.

Ульяновский завод фирмы Bridgestone — это около тысячи сотрудников и суперсовременное производство. Около 20% выпущенных шин российский Bridgestone отправлял на экспорт — не только в страны СНГ, но также в Норвегию, Швецию, Финляндию. В планах на нынешний год значились поставки в Польшу и Германию.

Мишлен с подмосковного завода в Давыдово (около 1000 сотрудников) поставлял российские шины в Норвегию, Швецию и Финляндию.

Импорт неизбежен

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А по импорту мы получаем то, что не производим здесь, у нас. Потому что невозможно выпускать всё самим. Это невыгодно. Иррационально. Шинное производство — как и автомобильное — это сложная система интеграций и взаимных поставок.

Кстати, по импорту мы получаем и часть комплектующих. Если по синтетическому каучуку у нас всё более-менее неплохо, то натуральный — это сплошь импорт, гевеи у нас не растут. Детали шинного корда — тоже, зачастую, импорт. Продукция высокой химии — те самые секретные добавки, которые обеспечивают необходимые сцепные свойства в пятне контакта, — сплошь импорт. Формулу этих составов зачастую не знают даже работники российских заводов, поскольку состав компонентов — секрет фирмы.

Причины роста спроса

Еще в прошлом году спрос на шины резко вырос. С марта 2021 года по март нынешнего цены на шины выросли примерно на 30%. По некоторым позициям — даже на 35%. И даже в условиях стабильной геополитической обстановки было очевидно, что в течение весны летние шины подорожают еще на 15%, а то и больше.

Теперь же, когда шинники приостанавливают производство, а также импорт, рост цен неизбежен. Тотальный дефицит и пустые шинные стеллажи в магазинах нам не грозят. Но проблемы будут. Точнее, они уже есть. В первой половине марта спрос на летние шины оказался рекордным — никогда прежде россияне так рано не покупали летние шины в таких объемах.

Что делать? Не пора ли уже сейчас купить новые летние шины, хотя переобуваться пока рано?

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Пора. Даже несмотря на то, что шины уже подорожали. Во-первых, дешевле не будет — это точно. Во-вторых, наверняка станет еще дороже. В-третьих, будет сокращаться выбор. И если покупатели относительно недорогих шин небольших размеров (от 13 до 16 дюймов) могут переключить свое внимание на еще более дешевые аналоги российского производства, то владельцам более крупных и дорогих машин придется столкнуться с дефицитом. И это необязательно премиальные автомобили — это могут быть весьма популярные кроссоверы с колесами диаметром 18–19 дюймов. В этом типоразмере альтернативных вариантов не так много.

Китайская рука помощи

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Да, есть еще Китай. В прошлом году поставки китайских шин резко увеличились. Но это тоже не панацея. Наши испытания показывают, что и по летним, и, тем более, по зимним шинам китайцам далеко до мировых лидеров — это неоспоримый факт. Во-вторых, китайские шины тоже дорожают — и по причине резко растущих цен на перевозки, и на фоне общей рыночной конъюнктуры.

Совет

И еще. Через полгода мы начнем думать о том, что нужно покупать зимние шины — если у вас их нет или если свои уже износились. Так вот, покупайте сейчас, на излете зимнего сезона. Осенью будет намного дороже.

Фото: Robert Laursoo / Unsplash