Возможно, российские покрышки на какое-то время станут главным продуктом в наших шинных магазинах, так что есть смысл присмотреться к ним повнимательнее. А также понять, осталась ли им сравнимая по цене зарубежная альтернатива.

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Испытания 16-дюймовых шин имеют особый вес: шинники не случайно именно на этом размере оттачивают характеристики новых моделей. Дело в том, что 205/55 R16 — пожалуй, самая распространенная в мире. Около четырехсот моделей различных марок, от Lada до Maserati, выпущенных за последние 35 лет, имеют именно такую размерность шин.

Поэтому наш новый шинный тест интересен сразу по нескольким причинам. И один из наиболее злободневных вопросов — цена. Ведь 16 дюймов сам по себе размер уже не из дешевых, а учитывая сложившуюся ситуацию...

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В общем, давайте из 12 моделей размерности 205/55 R16 выделим самые доступные и посмотрим, как они себя показали.

Вот какая получилась компания: чисто российская пара Cordiant Comfort 2 и Viatti Strada 2 V‑134 дополнена довольно востребованными у нас корейскими Nexen Nblue HD Plus.

Cordiant Comfort 2

Еще недавно такую шину можно было купить за 4500 рублей, но реалии середины марта 2022 года таковы, что новая цена на Яндекс.Маркете составляет 5290 рублей. Вы удивитесь, но эти очень бюджетные (по нынешним меркам) шины в ходе испытаний вышли в лидеры по комфорту! А также оказались крепким середняком по тормозным свойствам на мокром асфальте. Однако сопротивление продольному аквапланингу показали слабое, да и сопротивление качение у них худшее из всех. Итог — только 11-е место.

Viatti Strada 2 V-134

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Есть шины и подешевле Кордианта: указанная модель Виатти стоит сейчас около 4800 рублей (а в конце февраля кому-то повезло взять такие всего за 4100 рублей). И смысл в этой покупке тоже есть. По крайней мере, шины показали приличную управляемость посуху, а также хорошие курсовую устойчивость и плавность хода. Но вот тормозить (на том же сухом асфальте) на таких покрышках оказалось хуже всего, а дополнили картину высокое сопротивление качению и шум. И все же на ступень выше Кордианта, 10-е место.

Nexen Nblue HD Plus

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В категорию до 5000 рублей совсем недавно попадали и эти шины — прежняя их цена составляла 4800 рублей. Но и с учетом нынешних корректировок это все еще может быть неплохим выбором. Да, у Нексена слабый поперечный зацеп на мокром асфальте и низкие тормозные свойства на холодном (+5 °C) покрытии. Зато в плюсах — высокое сопротивление поперечному аквапланированию, а главное — вполне приличные управляемость и комфорт. С таким набором эти шины забрались аж на 8-е место!

Ну а кто же оказался в аутсайдерах? Оправдана ли покупка самых дорогих шин? Или среди этой большой компании найдутся явно недооцененные, позволяющие хорошо сэкономить? Читайте большой тест летних шин прямо сейчас!