Новая автоподстава при помощи бутылки — юрист все объяснил — журнал За рулем

Новая автоподстава при помощи бутылки — юрист все объяснил

Мошенники тщательно продумывают свои схемы, но есть ли возможность наказать их за противоправные действия?

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Владелица кроссовера Suzuki SX4 из Новосибирска заметила «на хвосте» легковой автомобиль, который держал дистанцию, но не обгонял, хотя такая возможность была. Так они проехали 1,5 километра, как вдруг из парковочного кармана под колеса ее машины выкатилась пивная бутылка. Водитель даже заметила мужчину, который не бросил, а именно подтолкнул стеклянную тару к автомобилю.

Крутясь, бутылка скользила по асфальту, но автомобилистка прикинула, что та попадает между передними колесами, а если ударится внутри о заднее левое колесо, то просто отлетит, поэтому не стала маневрировать на скорости, что могло быть в данной ситуации опасно. Опасный участок удалось миновать, после чего автомобиль сзади обогнал ее и скрылся.

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На форуме, куда она обратилась, ей объяснили, что это были автомошенники. Они ждали, когда она начнет маневрировать, и в удобный момент подставили бы свой автомобиль.

Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Новая автоподстава при помощи бутылки — юрист все объяснил
— В подобных случаях подставщики, как правило, рассчитывают на неопытных водителей. Их задача выждать момент, когда водитель впереди идущей машины начнет перестраиваться.

В этот момент они уже двигаются по соседней полосе, на которую и перестраивается жертва. Дальше стандартная схема — или имитация удара, или реальная подстава автомобиля с небольшими повреждениями.

Чтобы спровоцировать жертву на изменение траектории движения, подставщики используют разные схемы. Это может быть еще один автомобиль, который двигается перед жертвой и резко тормозит. Часто злоумышленники действуют в паре с пешеходом, который внезапно начинает переходить дорогу. А могут действовать и таким образом, когда на проезжую часть кидают посторонний предмет, что заставляет большинство водителей инстинктивно перестроиться в соседнюю полосу.

С одной стороны, Правила требуют при возникновении опасности для движения снизить скорость вплоть до остановки (об этом говорится в пункте 10.1 ПДД). С другой, многие водители, тем более не очень опытные, на уровне инстинкта и непроизвольно делают движение в сторону соседней полосы. Именно на это и рассчитывают автоподставщики.

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Что касается действий подельников-пешеходов, которые кидают на проезжую часть посторонние предметы, то наказать их, конечно, можно. Но — только теоретически. И вот почему. Статья 12.33 КоАП РФ предусматривает наказание в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей за умышленное создание помех в дорожном движении. Вот только доказать умысел практически невозможно. Даже при наличии видеозаписи.

***

Эксперты советуют: как только вы заподозрите мошеннические действия со стороны других участников дорожного движения, нужно взять себя в руки и постараться не паниковать. Если «аварии» все же избежать не удалось — не выходите из машины, закройте двери и вызывайте ГИБДД или своих аварийных комиссаров. Как правило, злоумышленник, видя такие действия, уезжает, чтобы найти более легкую «жертву».

Фото: Depositphotos и «За рулем»

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