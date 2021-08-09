5 дерзких автоподстав на парковке

Мнимые ДТП под камеру, несуществующие сбитые зеркала, злонамеренные парковщики и другие опасности подстерегают обычных водителей на крупных стоянках возле торговых центров.

1. Вы покинули место ДТП

Забитые стоянки с замысловатыми и неудобными проездами — знакомая жителям крупных городов проблема. Мошенники приспособили их для собственных нужд: они ставят в определенном месте со сложным разворотом или выездом автомобиль и направляют на него камеру — так, чтобы на видео впоследствии можно было различить номера проезжающих мимо машин.

Попавшую на видео нужным образом машину берут в разработку: узнать имя владельца и место его жительства сейчас не составляет труда. Мошенники наносят на автомобиль жертвы характерную царапину, выжидают несколько недель и появляются со следующей легендой: вы, мол, задели мою машину и даже не заметили, вот и видео, давайте договариваться, чтобы не лишиться прав за оставленное место ДТП (ст. 12.27 КоАП РФ).

Убедительная история подтверждается не только видео, но и повреждением неизвестного происхождения, поэтому добросовестные автовладельцы часто соглашаются заплатить мошенникам деньги, и весьма немалые: суммы доходят до 100 000 рублей!

Как бороться? Настоящий пострадавший должен иметь на руках копию определения о возбуждении дела по статье 12.27 КоАП РФ. Если его нет, то и лишения прав вам не грозит, ведь место ДТП, мнимого или действительно произошедшего, покинули не только вы, но и ваш контрагент.

2. Подстава с зеркалом

Мошенники обычно выбирают пожилых водителей или женщин с детьми, выезжающих сквозь плотные ряды с парковки. В машину бросают какой-нибудь предмет вроде обмотанной тряпкой бутылки, следует глухой удар. К остановившемуся автомобилю подбегает взволнованный человек и рассказывает, что жертва невольно снесла ему зеркало.

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Расчет на то, что в замешательстве никто не будет разбираться и постарается побыстрее покинуть место происшествия, отдав деньги «на ремонт». Для убедительности мошенники заранее подбирают якобы сбитую деталь в цвет автомобиля.

Что можно предпринять? Настаивать на вызове сотрудников полиции. Как правило, этого достаточно, чтобы мошенники удалились. Если вы все-таки перевели деньги по номеру телефона или карты, то не отчаивайтесь: суды нередко взыскивают такие переводы, признавая их необоснованным обогащением. Для этого нужно обратиться в полицию.

3. Услуга для неопытного водителя

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Эта схема рассчитана на неопытных автолюбителей, которых вычисляют по соответствующему знаку «Начинающий водитель» на машине. Злоумышленники паркуются к ней вплотную и ждут хозяина. Когда он появляется, подбегает человек и предлагает помощь при маневрировании.

Разумеется, цель такого «помощника» — спровоцировать небольшое ДТП. После сообщник скрывается, а жертве предлагают урегулировать вопрос на месте, не вызывая ГИБДД.

Как не стать жертвой? Не пользоваться навязанными услугами незнакомых людей на парковках.

4. Помогите ребенку

На стоянках у супермаркетов и крупных торговых центров можно встретить группы, разыгрывающие нехитрую сценку: семья или одинокий отец, но непременно с маленьким ребенком, с растерянным видом стоят у машины. Сердобольным гражданам они сообщают о внезапно закончившемся бензине или какой-то поломке или о том, что их только что ограбили.

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«Задача» ребенка — вызвать сочувствие и естественное желание помочь.

Как себя вести? Помочь кому-то, особенно, если этот кто-то с ребенком, — дело благородное. Ситуации бывают разные, и не исключено, что человеку действительно нужна помощь. Но, к большому сожалению, шансов нарваться на мошенника куда больше, чем встретить нуждающегося. Так что, прежде чем давать денег, постарайтесь убедиться в правдивости рассказанной легенды. Предложите решить проблему другим способом: подвезти, вызвать полицию и т.д. в зависимости от рассказанной истории. С большой долей вероятности от вашей помощи откажутся. Так вы убережете кошелек и угрызения совести мучить не будут.

5. Взять измором

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Еще одна разновидность подставного ДТП. Мошенники подгоняют уже помятую машину к выбранному автомобилю и ставят ее так, чтобы создать видимость небольшой аварии. Вернувшийся водитель видит, что его автомобиль не пострадал, но вокруг никого нет. Если человек спешит и не готов ждать ни виновника аварии, ни сотрудников ГИБДД, то совершенно логичным кажется просто уехать по своим делам.

Именно этого делать нельзя. Все та же статья 12.27 КоАП РФ позволит шантажировать покинувшего место ДТП автолюбителя.

Как поступить? Обязательно вызвать полицию и не соглашаться ни на какие варианты договориться полюбовно. А пока ждете наряд ДПС, попробуйте найти свидетелей произошедшего, осмотритесь в поисках камер видеонаблюдения. Запись поможет вам разрешить щекотливую ситуацию.

универсальный способ обезопасить себя от автоподставщиков — установить видеорегистратор. Причем не скрытый, а такой, который видно снаружи автомобиля. В идеале нужно установить не только фронтальную, но и тыловую камеру плюс камеру в салоне. В этом случае любое действие мошенников попадет в объектив. Ну либо подставщики, завидев видеорегистратор в салоне машины, просто выберут другую жертву для развода.









Вот еще несколько популярных автоподстав, о которых рассказали обманутые граждане.

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