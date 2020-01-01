Бросались мылом и конфетами: еще одна схема автоподставы

Почти незаметный удар, а оказывается, вы разбили часы за два миллиона рублей.

Материалы по теме Новая автоподстава: схема раскрыта, подозреваемые задержаны

В Москве задержаны подозреваемые в очередном мошенничестве в отношении автомобилистов. Сейчас устанавливаются все обстоятельства, но у следствия уже есть версия произошедшего. В июле на улице Герасима Курина злоумышленники бросили кусок мыла в проезжающий по пешеходному переходу автомобиль, сымитировав таким образом удар.

Автомобиль проехал дальше, но один из соучастников догнал его на своей машине, сообщил о якобы совершенном ДТП и предложил вернуться. На месте уже ждал «пострадавший», который представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал возместить ему ущерб за причинение вреда здоровью и испорченные часы, ремонт которых, по его словам, обойдется в два миллиона рублей. Водитель отдал все имеющиеся у него средства — 200 000 рублей.

Злоумышленники скрылись, но позже были задержаны на улице Маршала Тухачевского, сообщает сайт МВД РФ. Один из них заключен под стражу, а второй находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В их автомобилях сотрудники полиции обнаружили мобильники, подложные госномера с наклейками, искажающими цифры, наждачную бумагу (ее использовали, чтобы создать иллюзию повреждений при ДТП), а также мыло и конфеты, которые при попадании по кузову имитировали легкий удар.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ за мошенничество.

А в Костроме целую серию автоподстав устроил юрист, работающий со страховыми компаниями.

Фото: Пресс-центр МВД России