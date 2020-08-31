Юрист устроил серию автоподстав

Банда выбирала участки без камер и била машины.

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В Костроме полиция пресекла деятельность группы мошенников, которая специализировалась на мошенничестве с автомобильными страховками. Ключевой фигурой в преступной схеме, по версии следствия, был юрист, работающий в организации, которая оказывала помощь попавшим в ДТП водителям, пишет сайт МВД РФ. Владея всеми нюансами страхового дела, юрист придумал план, который сработал несколько раз.

Банда выбирала участки дорог, не оборудованные камерами. На этих участках мошенники совершали умышленное столкновение принадлежавших им машин, а потом обращались в страховые компании. После получения страховых выплат злоумышленники ремонтировали машины с минимальными затратами — и снова запускали их в «бизнес» автоподстав.

Полисменам удалось задержать на территории Костромы всех пятерых участников группы. Установлены шесть эпизодов их преступной деятельности. Организатор группы в настоящее время находится под стражей, остальные — под подпиской о невыезде. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц». По предварительным данным, ущерб, нанесенный страховым компаниям, превышает 2 млн рублей.

Еще одна новая схема автоподставы была раскрыта недавно в Подмосковье.

Видео: Youtube, канал МВД МЕДИА