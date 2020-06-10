Новая автоподстава: схема раскрыта, подозреваемые задержаны

Один из преступников во время поездки имитировал поломку автомобиля, поддерживая крайне низкую скорость.

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Полиция Подмосковья задержала подозреваемых в серии автоподстав. Съема мошенничества была отработана. Один из преступников, двигаясь на автомобиле, имитировал его поломку и, поддерживая крайне низкую скорость, вынуждал находящегося сзади автомобилиста идти на обгон. Когда обгон начинался, мошенник разгонялся, не давая себя обогнать, в результате чего обгоняющему приходилось сбрасывать скорость и возвращаться на свою полосу.

В этот момент сзади неожиданно возникал еще один автомобиль, подставляясь под удар. Потерпевшему «объясняли», что он злостно нарушил правила и за прекращение разбирательства «на месте» просили от 50 000 до 150 000 рублей, сообщает сайт МВД РФ. В очередном подобном эпизоде преступная схема была запечатлена на установленный сзади (что является редкостью) видеорегистратор.

Сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Московской области и их коллеги из городского округа Домодедово задержали шестерых подозреваемых в мошенничестве. Четверо из них ранее судимы. Задержанные подозреваются минимум в шести автоподставах в Домодедовском, Чеховском, Одинцовском и Наро-Фоминском районах Подмосковья. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее в Подмосковье была раскрыта банда автоподставщиков, представлявшихся сотрудниками ДПС.

Фото: скриншот Youtube, канал МВД РФ