Дело было поставлено на поток — лже-пострадавшие, фейковые гаишники и фальшивый автосервис...

Злоумышленники выискивали в потоке машины с водителями преклонного возраста без пассажиров в салоне, а потом разыгрывали спектакль. Бандиты на дорогой иномарке обгоняли жертву, прижимали к обочине с требованием остановиться, а потом пенсионеру рассказывали о якобы произошедшем ДТП, с которого он скрылся, а соучастник мошенника в это время с помощью наждачной бумаги наносил на автомобиль жертвы царапины. Потом «артисты» звонили в ГИБДД, и на место приезжала якобы машина ДПС, а на самом деле участники все той же банды. Лжеинспектор объяснял пожилому водителю, что страховая компания полностью ущерб не покроет, и выгоднее договориться с «потерпевшим» на месте. Звонили даже в лжеавтосервис, где называли астрономическую сумму за ремонт иномарки, но мошенники «прощали» водителю долг, но какую-то сумму тем не менее требовали возместить. Все разыгрывалось таким образом, что бедняга думал, что ему еще и повезло.

При проведении обысков в гаражах бандитов обнаружены автомобили премиум класса, которые они использовали для совершения преступлений, а также 22 поддельных госномера. Известно о четырех подтвержденных случаях «развода» пожилых водителей, только по этим эпизодам сумма ущерба составила 1 млн рублей.

В марте полиции удалось задержать продавца фейковых аккаунтов для каршеринга. Мошенник продавал их через мессенджер по цене от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Видео: МВД