Задержан продавец фейковых аккаунтов для каршеринга

Житель Санкт-Петербурга торговал ими через мессенджер по цене от двух тысяч до пяти тысяч рублей.

Мошенник действовал с июня по октябрь 2019 года: ему удалось зарегистрировать на подставных лиц десятки учетных записей для доступа к сервисам каршеринга, сообщило ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник регистрировал аккаунты на приобретенные в интернете документы — фотокопии паспортов и водительских прав, а потом созданные учетные записи продавал за 2–5 тысяч рублей, публикуя объявления в мессенджере, говорится в сообщении ведомства.

При обыске у молодого человека нашли два смартфона, которые он использовал при регистрации аккаунтов, а также другие предметы, которые могут служить доказательством по делу.

Подозреваемого в продаже фальшивых аккаунтов задержали в тот момент, когда он пытался скрыться за границей, против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 272 УК РФ («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации»). Наказание за это преступление — от штрафа до 200 тыс.рублей до лишения свободы сроком на два года.

Сейчас подозреваемый помещен под домашний арест, полиция продолжает оперативно-розыскные мероприятия.

Поддельными аккаунтами порой пользуются преступники, угоняя каршеринговые автомобили, а потом разбирая на запчасти.



Фото: кадр из оперативной съемки ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Владимир Гердо/ТАСС

