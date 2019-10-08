Аренда с разборкой: каршеринговое авто продали по частям — журнал За рулем

Аренда с разборкой: каршеринговое авто продали по частям

Сел в автомобиль в Москве и угнал в поселок на разборку.

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Как автомобили каршеринга разбирают на запчасти

17-летний Даниил, используя поддельный аккаунт, арендовал автомобиль Volkswagen Polo через приложение для каршеринга «Делимобиль». Покатался, а потом укатил в поселение Роговское, где на улице Заречной стал неспешно разбирать машину и продавать запчасти, сообщает «Комсомольская правда».

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что с 15 по 17 сентября юноша умудрился снять с арендованного Volkswagen запчастей на несколько сотен тысяч рублей. Продал он их некоему гражданину, которого сейчас разыскивают правоохранительные органы.

ООО «Каршеринг Руссия» оценило ущерб, нанесенный парнем, в 289 тысяч рублей. Против него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ — кража в крупном размере.

Фото: Алексей Смышляев/ТАСС

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