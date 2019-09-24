Как и почему хотят усложнить жизнь каршерингу. Все его минусы

Развитие краткосрочной аренды автомобилей породило новые проблемы.

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Судя по поведению Госдумы, с российским каршерингом что-то не так. В первом полугодии депутаты внесли ряд законопроектов, касающихся ужесточения правил пользования этой формой аренды автомобилей. Установить на каршеринговые машины алкозамки, запретить аренду постоянным нарушителям ПДД и, наконец, внедрить автоматическую самофиксацию превышения скорости (вся необходимая для этого электроника в каршеринговом транспорте есть).

Добавила свое слово и ГИБДД: среди пользователей каршеринга в ночное время высок процент нетрезвых. А у лиц, лишенных водительских прав, почему-то сохраняется доступ к услугам каршеринга.

Почему именно каршеринг привлекает повышенный интерес властей?

Полезная вещь

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Причин может быть две. Первая — у каршеринга большие доходы, а пользы бюджету от него слишком мало, этого нельзя допустить.

Вторая — от каршеринга исходит опасность для социума. В частности, водители, берущие машины в аренду, порой не имеют опыта вождения. В Москве полтора десятка каршеринговых компаний. Две из них не предъявляют никаких требований к водительскому стажу клиента — только наличие прав и возраст старше 18 лет. Три компании следят, чтобы стаж был не менее года, остальным нужен минимум двухлетний. И никого не интересует, каков реальный опыт вождения. Ограничения по возрасту в большинстве компаний — 19–20 лет.

Растет прослойка водителей (в основном это молодежь), получивших права исключительно для пользования каршерингом. Своих машин у них нет. Да и зачем они нужны? Ведь каршеринг (как и такси) удобен и выгоден тем, кто пользуется им всего пару раз в неделю для перемещений по городу. Если пересчитать все расходы и пробеги, такая краткосрочная аренда обойдется в несколько раз дешевле, чем покупка и содержание собственного транспорта. Одна минута в Москве обходится в среднем в 8–9 рублей. Немудрено, что 12 % водителей зарегистрированы хотя бы в одном сервисе каршеринга, а услуга работает в нескольких десятках городов.

Средний столичный тариф — 8–9 рублей. Подавляющее большинство пользователей выбирает машины попроще — нужно ехать, а не понты.

ДАЙ ДОРОГУ МОЛОДЫМ Пока каршеринговый сервис не так уж и популярен. Лидерство по активности пользования принадлежит москвичам: в течение 2018 года они совершили в среднем по 33 поездки. Самые активные пользователи — граждане в возрасте 21–35 лет. И ездят чаще, и тратят больше. У молодежи (18–20 лет) своя специфика: чаще других арендуют машины по субботам и в ночное время.

Врожденная опасность

Статистика ДТП с участием водителей каршеринга существует, но не дает полной картины. Есть число аварий, погибших и пострадавших, но их нельзя пересчитать в проценты, поскольку общее количество поездок и суммарный пробег — неопределенные. Можно лишь констатировать, что основные причины ДТП в этом сегменте совпадают с «нормой»: неправильный выбор дистанции и непредоставление преимущества, затем следуют нарушения скоростного режима и правил перестроения, а также непропуск пешеходов.

Парк московского каршеринга составляют большей частью бюджетные модели. Но есть и другие: Mini, Smart, BMW, Mercedes-Benz, Genesis. Для них тарифы выше.

Повышенная опасность заложена в саму идею каршеринга. Клиент арендует любой свободный автомобиль. Утром им может оказаться Polo, днем — Captur, вечером — Smart или Mercedes-Benz GLA. Все они по-разному управляются, по-разному тормозят, у них разные габариты и обзорность. Наверное, если так «скакать» годами, то появятся определенные навыки — и такой водитель не будет выделяться странным поведением на дороге. А если стаж вождения всего два-три месяца?

Петербуржский депутат Владимир Петров выступил с предложением к Минтрансу: в каршеринге — возраст не менее 25 лет и стаж свыше трех лет. Некоторые эксперты считают, что эти ограничения недостаточны, хорошо бы увеличить минимальный стаж. И у них есть основания так считать.

РУЛЬ — В ПОДАРОК! У каршеринговых компаний хватает своих проблем. Фирма BelkaCar поделилась статистикой пропавших вещей за 2018 год: 147 аккумуляторов, 9 магнитол, 97 салонных ковриков, 7 рулей, 14 передних сидений, 2100 щеток для снега и 18 тысяч литров омывайки. Впечатляет! Вполне можно представить «психологический портрет» среднего пользователя каршеринга.

Источник трафика

Проблема, которая уже проявилась в Москве: по утрам машины каршеринга в некоторых офисных районах заполняют собой изрядные парковочные площади. Воротнички приехали на работу. Для арендных автомобилей все стоянки бесплатные! Выглядит это как вытеснение личного транспорта из центра всех больших городов.

По данным столичной мэрии, парк каршеринга в 2019 году продолжает расти, к августу уже числилось 21 500 машин. И все они занимают пространство. Пробочную ситуацию каршеринг при этом не облегчает, поскольку самые активные периоды пользования арендными машинами приходятся на часы пик. Словно нарочно делается всё возможное, чтобы перемещение по городу становилось как можно более неудобным.

Некоторые платные парковки в будние дни заполнены «каршерингом» более чем наполовину. А иных-то парковок в центре и нет.

Исследования, проведенные в США, показали, что у 75 % клиентов каршеринга и вообще «индустрии совместного использования автомобилей» есть собственные транспортные средства, нередко два или более. Краткосрочную аренду они воспринимают как временную замену своей машине. А первоначальный замысел был таков: группа горожан пользуется одним (!) автомобилем поочередно, трафик уменьшается. Реальный итог: к личным автомобилям горожан добавились автомобили временные, трафик растет.

Одно утешение: каршеринг, которому предсказывают успешное развитие, может частично вытеснить такси. Возникает замкнутый круг. Чем теснее в городе, тем всё больше горожан предпочитают ехать не на своей машине (ее ведь негде парковать) — и тем выгоднее наращивать парк каршеринга.

По правилам трети московских компаний действие аренды распространяется на территорию города и ближайшие окрестности. У остальных есть суточные тарифы, и они позволяют уезжать довольно далеко — на 200–300 км. Правда, завершать аренду (оставлять машину) можно не везде, а только в оговоренных локациях. В любом случае на дачный ­трафик каршеринг теперь тоже влияет.

В ЧЕМ ВЫГОДА? По данным Сбербанка, типичный постоянный пользователь каршеринга расходует на аренду 3467 рублей в месяц. Этой суммы хватило бы примерно на 75 литров бензина, что дает от силы тысячу километров пробега. Но при этом не надо обслуживать и чинить автомобиль, думать о том, где и как его парковать.

Кругом жулики!

Бороться с каршерингом или требовать его запрета — занятие бесплодное. Но порядок наводить надо. Неизвестные мошенники (при содействии рядовых непорядочных граждан) активно развивают сервисы ­продаж левых или поддельных аккаунтов. Их можно найти, в частности, в соци­альных сетях.

Часть аккаунтов — так называемые фейковые: вы плáтите (деньги уходят в киви-кошелек)… и никуда не едете, поскольку вас просто кинули. Остальные дают возможность пользоваться услугами той или иной компании фактически по документам другого человека. Один из возможных результатов: добропорядочный семьянин, проведя всю ночь дома, обнаруживает, что ночью наездил на полторы тысячи. И хорошо, если не сбил при этом пешехода.

Для сведения: пользование поддельным аккаунтом — уголовное преступление, расценивается как угон. Но спрос-то есть!

Широчайшие возможности для различных подстав открывает новый подход к формированию автопарка каршеринга: некоторые компании принимают в него автомобили от частных лиц. Обещают доход до 25 000 рублей в месяц и скидку 33 % на поездки. Расходы на ремонт компания берет на себя и возмещает ущерб, если машина не подлежит восстановлению. Не возьмусь предсказывать, какие неприятности эта схема может принести владельцу транспортного средства. Но наверняка может.

Пока полностью не исключены все обходные пути, нет смысла ставить алкозамки и вводить ограничение по стажу вождения. И вообще, конструкцию обычно продумывают до того, как построят. С каршерингом произошло ­наоборот. Зато депутатам теперь есть чем заняться.