Каршеринг «Яндекс.Драйв» собирается блокировать агрессивных водителей

Сервис «Яндекс.Драйв» запускает систему, анализирующую стиль вождения клиентов.

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«Яндекс.Драйв» тестирует в Санкт-Петербурге новый алгоритм распознавания и предотвращения опасного вождения автомобилей. Из-за небезопасного поведения на дороге пользователю могут заблокировать доступ к услуге, но не сразу — введена цепочка предупреждений и ограничений.

Если система определит опасный стиль вождения, то у «гонщика» сначала отключат доступ к автомобилям высоких классов, остаются только «На каждый день», потом сократится количество доступных машин, а если он не сделает выводы, ему полностью заблокируют доступ к сервису. Также с помощью сервиса можно будет определять тех водителей, которые передают управление автомобилем другому лицу, что строго запрещено. За это нарушение «Яндекс.Драйв» будет штрафовать, а в некоторых случаях и блокировать аккаунт.

Как это работает: телематическая система (она есть в каждой каршеринговой машине) считывает информацию с датчиков в автомобилях, например, усилие при нажатиях на тормоз или угол поворота руля. Обработав большой массив данных, система понимает, насколько аккуратно управляет автомобилем конкретный водитель, а также составляет представление о его стиле езды. Если водитель резко ускоряется, тормозит, часто перестраивается, то делается вывод о том, что водитель водит агрессивно.

На основании обработанной информации система делает расчеты и предсказывает вероятность попадания пользователя в ДТП на 11-й поездке, после чего запускается цепочка предупреждений и ограничений. Если водитель исправится, его рейтинг восстановится.

Подобная система уже работает для оценки водителей «Яндекс.Такси», и благодаря ей более 90% таксистов перестали превышать скорость, а остальные были заблокированы в системе.

Пока технология распознавания стиля вождения тестируется в Санкт-Петербурге, но в перспективе она может быть распространена и на другие города РФ. Также ожидается, что подобные системы внедрят и другие операторы каршеринга.

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Фото: Антон Белицкий/ТАСС