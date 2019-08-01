Каршеринг «Яндекс.Драйв» собирается блокировать агрессивных водителей

«Детеныш Мерседеса», «бешеная табуретка», «лупоглазый пухлик» — владельцы отзываются об этой машине по-разному, но всегда c нежностью. Они потратили миллион или около того на автомобиль особо малого класса, но зачем?! «За рулем» выяснил, для чего такая машина нужна в России в 2019 году.
На автомобиле можно перевозить почти всё, что угодно. Но многое — только при выполнении определенных условий, с оговорками и ограничениями. Рассмотрим любопытные варианты, которые могут возбудить интерес инспектора.
Кроссовер Ford Kuga второго поколения после ухода легкового подразделения марки с нашего рынка можно купить только с пробегом. А стоит ли его покупать? Эксперт «За рулем», придирчиво исследовавший надежность основных узлов и агрегатов Куги, знает ответ.
Свершилось то, чего владельцы внедорожников УАЗ ждали много-много лет: Патриот обзавелся автоматической коробкой передач. И довольно неплохой — джиэмовским шестиступенчатым агрегатом Punch 6L50. Этот автомат устанавливали и на BMW — 3-й серии и кроссовер X3 прошлого поколения, и на Chevrolet — предыдущую генерацию Camaro и пикап Colorado, и на многие другие автомобили.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, в целях функционирования сайта.