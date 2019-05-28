В 2018 году в российской столице утроилось количество автомобилей для совместного использования. Причем очевидно, что рынок каршеринга будет и дальше процветать, хотя конкуренция на нем нешуточная. В вопросе разбирались европейские журналисты.

Московские водители избалованы выбором: к их услугам автомобили марок Renault, Mercedes, Skoda, Hyundai и даже Porsche, пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. Прекрасно работают приложения по резервированию и допуску: провели пальцем по смартфону — и автомобиль готов к запуску. Машины всегда заправлены, готовы к работе и их можно припарковать на любой общественной стоянке в городе.

К концу 2018 года у Москвы насчитывалось 16 500 автомобилей каршеринга, таким образом, столица стала вторым после Токио автопарком совместного использования в мире и готовится побороться за первое место. Клиенты могут выбирать из более чем десяти операторов каршеринга, и ежедневно парк автомобилей пополняется: в Департаменте транспорта Москвы ожидают, что каждый год на дорогах будут появляться еще 5000 новых автомобилей каршеринга.

Это тем более удивительно, учитывая, что во всем мире известна любовь россиян к собственным «ласточкам». Для многих водителей, которые делят малогабаритную квартиру со своей семьей, ежедневная поездка на работу оставалась единственной возможностью побыть одному. Однако мышление россиян, в особенности москвичей, меняется. Для молодых людей в больших городах собственность играет меньшую роль, чем для их родителей. Ребята просто ищут способ добраться от пункта А до пункта Б.

Для не особо денежной молодежи важно, что каршеринговые машины вполне доступны, потому что конкуренция между участниками рынка весьма жесткая: так, например, Яндекс.Драйв предлагает аренду всего по 4 рубля 50 копеек за минуту. В цену уже включена стоимость бензина, технического обслуживания и парковки.

Машин при этом сколько, что в городе можно быстро и легко найти свободную. И это важно, скажем, если вы хотите встретиться с друзьями, чтобы сходить в бар: тогда можно взять один автомобиль на всех и оставить его рядом с заведением. А потом, к примеру, вернуться домой на такси. Также удобно, что на каршеринге можно доехать до аэропорта, бросить его там, и дальше голова не будет болеть о стоянке и сохранности автомобиля. Также каршеринг — это единственная возможность прокатиться на дорогом автомобиле, который вы себе не могли бы позволить. А для однодневных поездок на дачу сервис предложит дешевые ежедневные тарифы.

Во многом этот интерес «подогреваемый», так, мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу сделать многомиллионный мегаполис комфортным для жизни, а для этого важно сократить количество личных автомобилей. Поэтому мэр поддерживает компании, занимающиеся каршерингом, предоставляя для таких машин бесплатную парковку и специальные парковочные зоны поблизости от станций метро.

В Москве более десятка компаний по совместному использованию автомобилей. Выход в феврале 2018 года интернет-гиганта Яндекс в очередной раз кардинально изменил бизнес. Яндекс пытается завоевать рыночную долю и демпингует. Хотя понятно, что когда конкуренты будут устранены, цены поползут вверх, а пока они очень и очень хорошие, что также «подсаживает» людей на эту услугу.

Перед тем как брать автомобиль в краткосрочную аренду, неплохо бы прикинуть все возможные жизненные ситуации, чтобы не доставить неудобств самому себе, напоминает наш автор.

В борьбе за клиентов каршеринговые компании предлагают все более выгодные условия. Это приводит к тому, что за руль садятся слишком молодые, неопытные и бесшабашные водители.



Фото: АГН «Москва»