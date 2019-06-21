Каршерингом пользуются преступники, иностранцы и подростки без прав

Об этом и других ипроблемах сервиса краткосрочной аренды автомобилей рассказали в столичной Госавтоинспекции.

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Проблема заключается в неконтролируемом развитии каршеринга (краткосрочная аренда автомобилей через мобильные приложения) — этот сервис нужно регулировать на законодательном уровне, считают в ГИБДД.

Каршеринг в столице начал развиваться в 2012 году, сейчас эту услугу представляют десять компаний с общим автопарком около 17 тыс. машин, к концу года ожидается 25 тыс. автомобилей, в 2020 году — 30 тыс. штук, пишет «Коммерсант».

Если этот рынок не отрегулировать, возникнет угроза не только безопасности на дорогах, но и общественной безопасности в целом.

Дистанционная процедура регистрации позволяет использовать автомобили не только лицам, у которых нет прав, так и преступникам. Аккаунт несложно украсть или оформить на подставное лицо. В 2018 было задержано 23 гражданина, которые подозревались в совершении преступлений и ездили на автомобилях каршеринга, а в 2019 году выявили четыре таких случая. Кроме того, по данным УГИБДД по Москвы, за пять месяцев 2019 года выявлено 112 ДТП с участием машин краткосрочной аренды, в результате которых три человека погибли и 137 пострадали.

Если гражданин РФ получает доступ к аккаунту компании, то ее служба безопасности проверяет, не лишен ли он прав и неходится л в розыске. Но, каким образом проходит проверка, если аккаунт заводит гражданин другой страны, предъявив свое национальное водительское удостоверение?

Госавтоинспекция не первый раз обращает внимание на проблемы каршеринга. В апреле ведомство объявило о плане создать систему, которая позволит каршеринговым компаниям пробивать клиента на нарушения и наличие прав при выдаче автомобиля.

Когда рынок каршеринга зарождался, верификация новых пользователей происходила очно, поэтому проблем с аккаунтами не было. Но, борясь за клиента, некоторые крупные игроки стали проверять документы удаленно, это быстрее, и всем остальным пришлось вводить аналогичный сервис. Возможно, следует вернуться к очной регистрации или регистрации через портал Госуслуг. Также неплохо было бы составить еще и черный список пользователей, к которому имели бы доступ все профильные компании.

Фото: Интерпресс/ТАСС