В каршеринге Москвы появились «те самые» Мустанги 1960-х годов

Яндекс.Драйв только что открыл доступ к новым автомобилям в своем парке.

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В автопарке Яндекс.Драйва появились два легендарных маслкара Ford Mustang. Один из них, красного цвета, был выпущен в 1965 году, а второй, синий кабриолет, — в 1969-м.

Автомобили представлены в оригинальном виде, в котором сошли с конвейера более 50 лет назад. Но отреставрированные. Все тюнеры и рычаги остались в первозданном виде.

Оба Мустанга оборудованы блоками телематики и открываются с помощью приложения. Надо отметить, что кабриолет оснащен 6-ступенчатой механической коробкой передач, а в купе клаксон расположен под сиденьем. Чтобы разобраться в технологиях прошлого, Яндекс.Драйв опубликовал в приложении специальное обучающее видео, в котором рассказано, как завести Мустанг и включить ту или иную систему.

Оба Мустанга доступны для 1-, 3-, 6- и 24-часовой аренды, но только на территории Москвы. К управлению ими допускаются водители в возрасте от 26 лет, имеющие минимум 6-летний стаж. Арендовать машины можно с 17:00 сегодняшнего дня.

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Фото: Яндекс.Драйв