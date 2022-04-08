Москвич‑408 за 2,5 млн рублей: 185 л.с., коробка от BMW, бензобак от ГАЗели...

Это Moskvich Elite — участник легендарного ретроралли Монте-Карло 2022.

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Москвич‑408 ценой как две Весты? Вот он, с мотором расчетной мощностью 185 сил, шестиступенчатой коробкой, блокировкой дифференциала и многими другими доработками для ралли. Из купленного в провинции хорошо сохранившегося «четыреста восьмого» выпуска 1966 года команда легендарного гонщика и инженера Алексея Васильева сделала уникальный боевой снаряд.

И мы с коллегой Владимиром Мельниковым из «Авторевю» стартовали на нем в самом настоящем ралли Монте-Карло!

Наши в Монако

Русскому присутствию на ралли Монте-Карло — 110 лет. В далеком 1912 году, когда гонку проводили всего лишь второй раз в истории, стартовали Андрей Нагель и Вадим Михайлов — кстати, тоже представители автопрессы.

В 1964–1965 годах штурмовать Монако отправлялись советские команды на Волгах ГАЗ‑21 и Москвичах‑403. Идея была в том, чтобы продемонстрировать наши машины «в деле» и поднять экспортные продажи. А в одном из экипажей на Волге стартовал и мой преподаватель по МАДИ, инженер НАМИ Анатолий Дмитриевский. Кое-что он рассказывал нам, студентам, еще 25 лет назад.

Сборная команда СССР в Монако, 1964 год. В нее входили гонщики ГАЗа, МЗМА и НАМИ.

Всё оказалось не так просто. Почти серийные, тяжелые и маломощные Волги и Москвичи были плохо приспособлены к горным гонкам — а трасса этого ралли, в основном, вьется по серпантинам юго-востока Франции. Против юрких и мощных иномарок, да с заводской поддержкой, противопоставить было нечего — ни один советский экипаж ни разу не получил зачета.

Сменить Москвич‑403 на более современный и быстрый 408‑й наши спортсмены хотели еще в 1965 году. Но не сложилось. В итоге Moskvich Elite — так называли наши машины в некоторых странах Европы — стартовал только один раз, в 1966 году.

Единственное фото с Москвичом‑408 на ралли Монте-Карло 1966 года, которое удалось найти. Шведы Рис Роффе и Потте сошли.

Судя по сохранившимся протоколам, вели его шведы Рис Роффе и Потте — скорее всего, представители импортера или дилера. В строке напротив Москвича‑408 со шведским госномером АА61841 тоже значится сход. А в 1972-м аналогичный «результат» показал бельгийский экипаж на Москвиче‑412.

Но для нас это означает, что Москвичи тоже официально допускаются на старт исторического ралли Монте-Карло, проводящегося с 1988 года. Ведь по правилам можно стартовать лишь на тех машинах, которые участвовали в «боевом» ралли до 1983 года. Кстати, в список входят и Лады 1300 и 1500S — вазовские «единичка» и «тройка».

А мы едем на «элитном» Москвиче.

Техкомиссия — скорее формальность. Смотрят, горят ли фары, гудит ли сигнал… Большинство судей — умудренные опытом седовласые дедушки. Впрочем, и среди участников молодежи немного.

Ле Москвич

— Кес ке се? («Что это?») — вопрошает очередной француз, разглядывая эмблему с аббревиатурой МЗМА. Не понимает. Идет к багажнику — а там хромированный росчерк с русскими же буквами «Москвич». И снова объясняем: да, это русский, полностью русский автомобиль! Ваши деды уж точно его знали — в 1960‑х порой больше половины продукции МЗМА шло на экспорт.

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На аутентичность машин организаторы исторического ралли Монте-Карло смотрят, скажем так, творчески. Поэтому у нашей машины — 412‑й мотор с рабочим объемом 2,2 литра. В нем доработано вообще всё — только степень сжатия оставлена относительно невысокой, чтобы можно было лить товарный 98‑й бензин. Карбюраторы — горизонтальные «Вебера», причем — примета нынешнего времени — китайского производства. Как уверяет Алексей Васильев, сделаны не хуже итальянского оригинала.

В мотор и все агрегаты залиты масла Cupper — да и вся наша команда так называется. Неспроста Москвич окрашен в медный цвет: использование технологии присадок на базе ионов меди — ноу-хау Куппера. Символично, что и оно базируется на разработках советских ученых, сделанных как раз в 1960‑х.

Наклейка «20» означает, что на следующий день мы стартуем двадцатыми, по итогам первой секции. И это — из двух с половиной сотен экипажей! Судейская работа ныне почти полностью автоматизирована, а результаты появляются онлайн, в приложении для смартфона.

Коробка передач — гибрид москвичевских корпусных элементов и начинки от BMW. Полуоси — усиленные, тормоза — дисковые по кругу, амортизаторы — Koni от Нивы Travel… Плюс современное оборудование безопасности (каркас, сиденья, шеститочечные ремни) и штурманские датчики.

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Бензобак на 68 литров от ГАЗели размещен в багажнике, два электробензонасоса... Итого — около 2,5 млн рублей по состоянию на начало 2022 года!

Но французские болельщики этого не знают и цокают языками уже от того, что видят под капотом. От того, как аккуратно и продуманно собрана машина. Не знают они и того, что таких Москвичей на самом деле должно было стартовать два — но экипаж титулованного раллиста Александра Никоненко и Сергея Мамыкина завяз в коронавирусных препонах. В итоге из Реймса приняли старт только мы с Владимиром. Зато бортовой номер достался нам самый красивый — 234! Из более чем 250 экипажей.

Бюджет участия зашкаливает: стартовый взнос — около 5000 евро. Еще около тысячи — на бензин. На дорожные книги и данные от экипажей-разведчиков — еще почти столько же. Плюс проживание, еда, билеты, доставка машины до Европы… Итог лучше и не складывать.





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