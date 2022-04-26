Как не получить астму в машине: простое решение серьезной проблемы

До 70‑х годов салонных фильтров в автомобилях не было. Сегодня без них уже не обойтись.

Астма — это когда вокруг вас полно воздуха, а вы… не можете дышать! Примерно как рыба на берегу. Окружающие не понимают, почему здоровый с виду человек хрипит, краснеет, покрывается испариной, судорожно пытается принять какое-то лекарство… А у него сузился просвет бронхов, перекрывая путь воздуху. Часто это является следствием появления таких раздражителей, как дым, пыль, химикаты, пыльца, выхлопные газы и так далее.

Схожие проблемы могут быть и у аллергика. Не случайно в домах астматиков и аллергиков не встретить мягких игрушек, роскошных штор и иных пылесборников.

А теперь задумайтесь о салоне автомобиля. Представляете, сколько грязи и пыли попадает туда с улицы?

Примерно вот это попадает в легкие тех, кто ленится вовремя поменять салонный фильтр.

Осознание необходимости фильтрации поступающего в салон воздуха появилось в середине 70‑х годов. Именно тогда аллергическая астма получила широчайшее распространение. В 1979 году салонный фильтр применили на хэтчбеке Saab 900. Поначалу для очистки воздуха применяли стекловолокно с пропиткой, затем перешли на обычную фильтровальную бумагу. Позднее появились многослойные фильтры из синтетического волокна, содержащие слои из гранул активированного угля. Они научились поглощать молекулы оксидов азота, серы и прочих вредных веществ, защищая пассажиров.

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Стоимость угольных фильтров выше, чем простейших противопылевых, но и толку от них гораздо больше. Во всяком случае, в борьбе с астматическими явлениями колебаться с выбором не стоит.

Грязный салонный фильтр, с точки зрения юмористов, «работает» даже лучше чистого, поскольку вообще ничего не пропускает в салон. Правда, и дышать при этом становится нечем. А в отжившем свое фильтре неизбежно развивается микрофлора с микрофауной: скапливается пыльца, размножаются бактерии. Включаем кондиционер или печку, и весь этот зверинец устремляется к нам в легкие. Поэтому своевременная замена салонного фильтра жизненно важна не только для астматиков, но и для обычных водителей, которые желают оставаться здоровыми .

Бумажный фильтр ZR.CF27C — вариант гораздо более бюджетный. Он легко удерживает пыль, пыльцу, взвесь реагентов. Но менять его лучше дважды в год — в начале осени и весны. По цене это не так уж обременительно. Фильтр салонный угольный для автомобилей Hyundai Solaris и Kia Rio ZR.CF27C. Такой станет лучшим выбором для аллергиков или астматиков: уголь помогает задержать большее количество загрязнений и даже впитывает часть вредных газов.

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В идеале стоит потратить несколько тысяч рублей на высокотехнологичный фильтр от компании с громким именем. Но для владельцев массовых автомобилей резонно делать ставку на изделия известных поставщиков, чьи фильтры лучше менять чаще. Например, каждые полгода: после пыльной весны и осенью, перед «отопительным сезоном». Ведь салонный фильтр — это типичный расходник, при частой замене которого на свежий владелец только выгадывает.