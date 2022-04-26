Экотребования к автомобилям снизят. Не задохнемся? Мнение эксперта

Упрощение экокласса вовсе не означает, что эти машины будут карбюраторными, под Евро-0.

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Уже готов проект временного технического регламента на «особый» период, и он проходит заключительные правки. Мера эта временная (до февраля 2023 года) из-за санкций и нехватки комплектующих, но сроки вполне могут продлить.

В рамках «особого порядка» установят, что для легковых машин, LCV и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым — начиная с Евро-0, для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями — выше Евро-1 (класса ниже не предусмотрено), с газовыми — Евро-3.

Причем новые, более мягкие требования распространяются не на всех производителей, а лишь на тех, в команде которых работает более 5 тыс. человек.

Однако в Минприроды России не в восторге от этой новости. Там напомнили, что «грязные» выхлопы автомобилей — острая проблема для крупных городов. А понижение экокласса новых авто навредит экологии еще больше. В связи с этим мы провели опрос среди наших читателей и выяснили, как они относятся к понижению разрешенного экокласса автомобилей.

Большинство респондентов (65%) не видят в этом проблемы, при этом 23% из них потому, что мера эта временная. А 35% негативно отнеслись к предполагаемому решению.

Мнение эксперта

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

Во-первых,

Во-вторых, машины, которые будут выпускаться по упрощенному техрегламенту, все-таки будут не Евро-0. Хотя мы еще и самого техрегламента не видели, его всё дорабатывают. Велика вероятность, что там оставят требование наличия каталитического нейтрализатора. А это уже половина успеха. Кроме того, наверняка в автомобилях останутся такие системы, как двойная диагностика выхлопа, интегрированный быстропрогревающийся выпускной коллектор, электронная педаль газа и т.д. Ведь «Евро» — это не только очищение выхлопа, это еще и требования по маслу, по вкладышам коленвала с проточкой, которые уменьшают потребность в масле и минимизируют трение, электронные настройки. Какие-то блоки ведь останутся! Надо сначала посмотреть на этот регламент в его финальном виде, а потом делать выводы. Я не считаю, что эти машины будут карбюраторными, с «железобетонным» Евро-0.

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И, в-третьих , это топливо. Ведь упрощенный техрегламент подразумевает, что топливо у нас остается таким, какое оно есть сейчас, соответствующим пятому экологическому классу. То есть, это значительное снижение по отношению к четвертому классу содержания серы, окиси азота и сажи (в бензине). В дизельном топливе — заметное снижение содержания сажи, полициклических ароматических углеродов и тоже окиси азота. То есть даже в упрощенном двигателе, если мы сжигаем такое топливо, то все равно получаем гораздо более чистый состав выхлопных газов. Исходя из этих причин и того небольшого предполагаемого объема выпуска автомобилей, я делаю вывод, что не только катастрофы не будет, но мы даже этого никак не почувствуем.

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