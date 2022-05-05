Новая подстава от ГИБДД с лишением прав — журнал За рулем

Новая подстава от ГИБДД с лишением прав

В группе риска водители, затягивающие с оплатой штрафа или попросту не знающие о его существовании.

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В интернете ходят байки, что штрафы можно не платить — от слова совсем. Дескать, через пару лет они автоматически сгорают и о них никто не вспомнит. Если вдруг вспомнят — заплатите, ну а если нет — сэкономите. Короче, вообще суетиться по этому поводу не стоит, ведь прав за это не лишат!

Однако в законе предусмотрено такое понятие, как повторное нарушение. В статье 4.6 КоАП РФ определен срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию. Это один год со дня уплаты штрафа или «со дня окончания исполнения данного постановления». «Исполнение» — это и есть оплата штрафа или окончание срока лишения. Почему это важно? Разберем на конкретном примере.

Допустим, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора. Статья 12.12 КоАП РФ (часть 1) предусматривает за такое нарушение штраф в 1000 рублей. Штраф водитель решил не оплачивать, а через 2 года вновь проехал на красный. В этом случае инспектор ГИБДД может лишить такого водителя прав на срок от четырех до шести месяцев, согласно ст. 12.12 ч. 3 (за повторное нарушение). Нюанс в том, что если не заплатить штраф, риск лишиться водительского удостоверения за повторное нарушение сохраняется не один год, а гораздо дольше.

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Мнение эксперта

Сергей Смирнов, юрист:

Новая подстава от ГИБДД с лишением прав
В определенных случаях действительно можно лишиться прав за повторное нарушение. Например, за такие серьезные нарушения, как проезд на красный или выезд на встречку. И здесь не имеет значения, оплачены штрафы или нет. Любое постановление для суда будет основанием применять более суровое наказание. Но повторность — это совершение аналогичного нарушения в течение года после исполнения первого. Исполнение — это и есть оплата штрафа или окончание срока лишения.

В случае же неуплаты штрафа данный срок увеличивается до двух лет. По истечении этих двух лет, отведенных на взыскание штрафа, нарушитель еще год считается подвергнутым административному наказанию и ему могут вменить повторность. Таким образом, лишиться прав за повторное нарушение можно в течение трех лет.

Наш вердикт

Штраф лучше уплатить и не рассчитывать на чудо, что он затеряется. Потому что неуплата в любом случае обернется более суровым наказанием, вплоть до лишения водительского удостоверения.

Фото: Depositphotos и «За рулем»

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