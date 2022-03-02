«Зеркальные права» - юрист рассказал, как защитить себя от мошенников

Речь о мошенничестве, когда берут за основу настоящие права другого человека, а в подделке меняют лишь фото владельца.

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В чем опасность?

Представим такую ситуацию: кто-то лишенный прав купил фальшивку и продолжает спокойно ездить. Выявить подделку на дороге инспекторы обычно не могут. Мошенники берут за основу настоящие права другого человека, меняя в подделке лишь фото владельца.

Информация о действующих правах периодически «утекает» с серверов или во время сканирования оригинальных прав и продается в даркнете. Хозяин настоящих прав может узнать, что пользуется ими не он один, только если обладатель подделки попадется на серьезном нарушении и дело дойдет до суда. Что грозит человеку, который пользуется «липой», и что делать, если вы стали жертвой мошенников?

Мнение специалиста

, юрист:

— Приобретение и использование так называемых «зеркальных» прав, во-первых, чревато уголовным преследованием. При этом за подделку официальных документов отвечать будет и тот, кто непосредственно изготавливает документы, и тот, кто этими документами пользуется.

К слову, наказание за управление автомобилем с поддельным водительским удостоверением может обернуться реальным сроком — лишением свободы до года.



Во-вторых, никаких «зеркальных» водительских удостоверений, которые способны пройти серьезную проверку, не существует. В большинстве случаев это самая обычная подделка, причем не лучшего качества, в которой указаны данные реального человека. Тогда как официальные бланки отпечатываются на Гознаке и имеют специальную защиту. И ни один сотрудник регистрационного подразделения ГИБДД не сможет сделать дубликат прав. Так что приобретение такого документа — сомнительное удовольствие.

Тем не менее такая услуга пользуется популярностью. И вот почему. Сотрудники ГИБДД при проверке на дороге ограничены в технических средствах, которые позволили бы идентифицировать водителя с тем, на кого оформлен документ. То есть сличить фото в базе данных с фотографией на документе инспектор не может. Проверка самого бланка, по сути, поверхностная. Поэтому и выловить мошенника на дороге сотрудники ГИБДД не могут. А страдают в большинстве случаев законопослушные граждане.

Если дорожного маргинала с поддельными правами оформят по статье, предусматривающей лишение права управления, то суд может вынести свой вердикт уже в отношении реального обладателя прав. Чтобы защититься от такого ложного обвинения, владельцу водительского удостоверения нужно будет доказать в суде, что к подобному нарушению он не имеет отношения. Как минимум убедить суд, что в обозначенное в протоколе время обладатель прав находился в ином месте.

Помогут здесь и опросы самих сотрудников ГИБДД, а также собственника того автомобиля, на котором ездил любитель поддельных документов. Напомню, в протоколе всегда указываются марка, модель и номер машины, на которой было совершено правонарушение.

Ну и, конечно же, обладателю реального водительского удостоверения нужно будет заменить права, чтобы в дальнейшем не попадать в такие неприятные ситуации.



