Полиция поймала мужчину, который без прав водит машину 71 год — журнал За рулем

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Полиция поймала мужчину, который без прав водит машину 71 год

За все время, что он за рулем, этот человек умудрился не попасть ни в одну аварию и не нарушить ПДД!

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Нет ни одной страны, в которой разрешено водить автомобиль по дорогам общего пользования не имея водительских прав. Однако мужчина из Великобритании преспокойно делает это с 12 лет — и его только недавно поймали, а, между тем, ему уже 83 года!

Пожилой джентльмен был остановлен рядом с супермаркетом Tesco Extra, когда он находился за рулем своего Mini One.

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Полиция поймала мужчину, который без прав водит машину 71 год

Как этому пожилому мужчине удалось более 70 лет управлять автомобилем и ни разу не быть остановленным — настоящая загадка. Полиция заявила, что он «никогда не попадал в аварию, не причинял никому травм». Ну и правил дорожного движения никогда не нарушал?

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Может быть, свидетельств о нарушениях ПДД этим водителем нет только потому, что основное время, когда он был за рулем, камер просто не существовало.

Полиция Ноттингема в своем посте в Фейсбуке предупреждает тех, кто думает, что сможет уйти от ответственности, управляя автомобилем без прав, что так или иначе полиция до них доберется — даже если на это уйдет семь десятков лет. Но сейчас столь долгий срок вряд ли возможен — из-за увеличения количества камер даже в небольших городках, рано или поздно одна из них обязательно засечет подобного нарушителя.

В комментариях пользователи пишут, что этому человеку должны были дать права в знак признания и уважения за его безопасное вождение в течение 71 года. Когда он начал водить машину, все было совсем по-другому, и с тех пор этот человек хорошо адаптировался к меняющемуся и постоянно растущему трафику.

Фото: Depositphotos

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