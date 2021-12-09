Как в боевике: погоня полиции за водителем без прав

МВД опубликовало кадры оперативной съемки, чтобы напомнить, в каких порой непростых условиях приходится работать инспекторам ДПС.

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В Татарстане сотрудники Госавтоинспекции во время несения службы в г. Буинске заметили сильно тонированный автомобиль: даже издалека было видно, что светопропускаемость стекол не соответствует требованиям. Они потребовали у водителя остановиться, однако он лишь прибавил газу.

Началась погоня за нарушителем. Водитель увеличивал скорость, двигался по встречке, создавая угрозу другим участникам дорожного движения. Вскоре он выехал за пределы города и не справился с управлением. Машина остановилась. Автоинспекторы попытались задержать злоумышленника: один встал впереди автомобиля, второй — сбоку. Инспекторы предупредили его, что при сопротивлении применят оружие, на что тот заблокировал двери и нажал на педаль газа, чуть не сбив с ног полицейского. Тогда инспекторы начали стрелять по колесам транспортного средства, но, несмотря на простреленное колесо, водитель гнал вперед. Погоня продолжилась, однако далеко уехать нарушитель не смог.

В итоге автомобиль остановился, и полицейские разбили локтем стекло водительской двери. Водителя-лихача удалось задержать, им оказался ранее судимый за разбой и кражу 28-летний местный житель, который, как выяснилось, никогда не имел водительских прав.

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Теперь ему предъявлены обвинения за управление машиной с чрезмерной тонировкой, невыполнение требования сотрудника полиции остановиться и езду без прав. Поскольку во время погони и задержания один из полицейских получил несколько ушибов, следственные органы собираются возбуждать дело по ст. 318 Уголовного кодекса РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Машину поместили на штрафстоянку.

Фото: Depositphotos