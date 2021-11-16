Массовое ДТП: пешеходы бежали на помощь пострадавшему и сами погибли

Трагедия произошла в Ставрополье: четыре пешехода погибли под колесами Мазды, стремясь помочь пострадавшему в ДТП водителю грузовика MAN.

Вчера около семи часов вечера на 314-м километре автодороги Кочубей — Зеленокумск — Минеральные Воды водитель легкового автомобиля Ода остановился у обочины из-за поломки, сообщили в ГИБДД по Ставропольскому краю.

Он вышел из машины, чтобы выставить знак аварийной остановки, а в это время в попутном направлении двигался грузовик MAN, водитель которого, пытаясь избежать наезда на водителя сломавшегося автомобиля, вывернул руль влево, не справился с управлением, зацепил встречно движущийся Volkswagen Polo и съехал с дороги, опрокинувшись на обочину.

Через несколько секунд на помощь водителю MAN устремились четыре пешехода, пытаясь перейти дорогу в неположенном месте. Людей не заметил водитель автомобиля Mazda, поздно среагировал и наехал на пешеходов — все четверо скончались на месте от полученных травм. Один из погибших по инерции отлетел на обочину, успев зацепить еще двоих пешеходов, сообщает ТАСС. Они живы, но у них резаные и скальпированные раны. Медпомощь потребовалась и водителю грузовика.

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В прокуратуре Ставропольского края разбираются в обстоятельствах аварии, открыто уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц».

Фото: ГУ МЧС по Ставропольскому краю