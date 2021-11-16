Башкировой, сбившей троих детей, дали 5 лет

Также осужденная девушка должна выплатить пострадавшей стороне 4 млн рублей.

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Солнцевский суд Москвы озвучил приговор Валерии Башкировой, сбившей на пешеходном переходе троих детей, двое из которых погибли. Ближайшие 4,5 года она проведет в колонии-поселении (4 месяца она уже провела под стражей).

Девушку признали виновной в преступлении по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

«С учетом позиции прокуратуры Москвы Солнцевский районный суд приговорил Башкирову к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года и шесть месяцев», — цитирует ТАСС текст приговора.

Наказание оказалось на год меньше, чем требовало гособвинение, которое также настаивало на колонии общего режима, а не на поселении.

Как рассказал адвокат Валерии Альберт Якубов, девушка должна также выплатить пострадавшей стороне 4 млн рублей:

«Суд частично удовлетворил иски потерпевшей стороны на общую сумму в 4 млн рублей. Мы еще пока не приняли решение об обжаловании приговора, на это по закону есть 10 дней. Завтра я планирую встретиться с Башкировой в изоляторе для обсуждения данного вопроса».

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Фото: Солнцевский суд/ТАСС