Световозвращающая одежда: модное веяние или реально спасает на дороге?

Часто можно видеть то, как люди, следящие за модой, ходят в куртках, похожих на форму дорожных рабочих. Это позитивная тенденция: рефлективные предметы одежды спасают жизни. Расскажем, как они работают.

Почему пешеходу надо переодеться (особенно осенью)

Всем нам иногда приходится передвигаться в темное время суток. Это опаснее, чем вы думаете, — водитель может просто не увидеть человека на обочине. По статистике, треть всех ДТП приходится именно на сумерки и темное время суток, при этом тяжесть аварий в это время вдвое выше, чем в светлое время.

Один из самых простых способов не попасть в эту статистику — правильно одеваться.

Худшим вариантом выбора гардероба для осенней прогулки будет полностью черный лук. Даже автопилоты с кучей датчиков и сенсоров окажутся бессильны: последний такой случай был с автопилотом Uber, который сбил женщину, ночью толкавшую велосипед перед собой.

Одежда контрастных цветов поможет стать более заметным на дороге: при ближнем свете фар водитель увидит такого пешехода за 25–40 метров и успеет среагировать.

Но лучшее решение — все равно световозвращающие элементы. Научный центр безопасности дорожного движения МВД России в исследовании подтвердил: световозвращающие изделия в 6,5 раз снижают риск наезда на пешехода ночью.

Если автомобиль движется с фарами ближнего света, то водитель увидит пешехода со световозвращающим элементом, в среднем, за 150 метров, если с дальним светом — за 300 метров.

Прочувствуйте разницу: человека в обычной одежде водитель разглядит всего за 50–60 метров.

Чтобы стало совсем наглядно: автомобиль со скоростью 90 км/ч пролетает 50 метров за две секунды, а его тормозной путь — 69 метров.

Как работает световозвращающая ткань

Принцип работы основан на возвращении луча света. База ткани покрыта пленкой из множества микроскопических стеклянных сфер, каждая из которых является крошечным отражателем. Когда луч падает на такую сферу, то он дважды преломляется внутри нее и отражается в обратном направлении. Поэтому не важно, под каким углом падает свет на поверхность — он всегда возвращается в обратную сторону и при этом не рассеивается.

Это создает интересный визуальный эффект, который можно наблюдать в плохую погоду и темное время суток — когда свет фары попадает на такую ткань, она как бы начинает светиться, и объект хорошо отделяется от общего фона. Это позволяет не только повысить безопасность, но и создать модный эффект, которым пользуются бренды вроде Stone Island и Balenciaga.

Вся ли световозвращающая одежда одинаково эффективна?

Ученые выяснили, какой рефлективный предмет гардероба работает лучше всего. Авторы исследования взяли на тест мешок для обуви с блестками, рюкзак со световозвращающей нашивкой, гибкие браслеты на руки, световозвращающий жилет и куртку со световозвращающими элементами. При этом освещали все эти элементы они дальним светом фар, и результаты исследования получились несколько неожиданными.

Хуже всего себя показал обувной мешок для детей. Он незначительно увеличивает дальность определения пешехода — всего на 30 метров по сравнению с обычной одеждой. Самым эффективным в полевых испытаниях была признана куртка с рефлективными элементами, а не специальный жилет. Куртку удалось разглядеть с расстояния 355 метров, а жилет — с 300 метров.

Не очень удачно показали себя гибкие браслеты, которые дети обычно крепят на рюкзаки и рукава курток. Авторы исследования говорят, что эффективны такие будут только в паре — на правую и левую руку. Но, как показывает практика, дети часто теряют их из-за того, что они не жестко закрепляются на одежде.

Что говорится в законодательстве о рефлективных элементах

В Правилах дорожного движения есть пункт, который регулирует этот вопрос, и за его нарушение даже можно получить штраф. Использование световозвращающих элементов в одежде описывается пунктом 4 ПДД, в котором говорится, что у пешехода на одежде должны быть световозвращающие элементы при двух одновременных условиях:

он переходит дорогу, движется по обочине или краю проезжей части;

это происходит в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Однако эти условия должны соблюдаться, только если пешеход передвигается за пределами города. В городских условиях применение световозвращающих элементов носит рекомендательный характер. Но если случилось так, что вы двигались в темное время суток вне города без световозвращающих элементов, то рискуете получить штраф в размере 500 рублей на основании ст. 12.29 КоАП РФ.

Лучше заранее озаботиться вопросом наличия световозвращающих элементов на вашей одежде — это не только поможет сэкономить деньги, но и гарантирует дополнительную безопасность. Тем более рефлектив — модный тренд.