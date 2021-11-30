Водителей разделят на любителей и профессионалов

В Общественную палату РФ от экспертного сообщества поступило предложение разделить подготовку водителей на профессиональную и любительскую, рассказал «Парламентской газете» член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Коробчак.
Это позволит профессионалам получить больше полезных навыков, а любителей не перегружать ненужной информацией, при этом высвободившиеся часы можно пустить на практическую часть.
Сейчас каждый слушатель автошколы, по сути, получает профессиональное образование, отмечает Коробчак. Получив права, такой водитель может пойти работать и водителем на стройку, и возить туристов по городам. При этом не факт, что ему хватает для этого специальных знаний и навыков.
А из учебного плана любителей, наоборот, все лишнее можно исключить. Например, ужать медицинский блок и техническую часть — непрофессионалу вообще не нужно лезть под капот.
Этот вопрос планируют рассмотреть 30 ноября на заседании рабочей группы при Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.
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