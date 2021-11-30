Водителей разделят на любителей и профессионалов — журнал За рулем

Вы снова смотрите статью
в версии для компьютеров.
Переключиться на мобильную версию?

Водителей разделят на любителей и профессионалов

Программу обучения профессиональных водителей предлагают расширить и сделать дольше. Любителям же, наоборот, хотят сократить теорию и добавить практики.

Материалы по теме
В России ужесточат наказание за подделку прав

В Общественную палату РФ от экспертного сообщества поступило предложение разделить подготовку водителей на профессиональную и любительскую, рассказал «Парламентской газете» член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Коробчак.

Это позволит профессионалам получить больше полезных навыков, а любителей не перегружать ненужной информацией, при этом высвободившиеся часы можно пустить на практическую часть.

Материалы по теме
Надоели штрафы? Поставь ассистентаУниверсальный показательВам грозит опасность? Нам запрещено приходить на помощь!

Сейчас каждый слушатель автошколы, по сути, получает профессиональное образование, отмечает Коробчак. Получив права, такой водитель может пойти работать и водителем на стройку, и возить туристов по городам. При этом не факт, что ему хватает для этого специальных знаний и навыков.

Материалы по теме
Лучший способ сберечь нервы и деньги — подписаться на любимый журнал
Программы обучения водителей могут быть скорректированы таким образом, что в курс для профессионалов войдет блок по охране труда и другие специальные дисциплины, за счет чего длительность самой подготовки может увеличиться.

А из учебного плана любителей, наоборот, все лишнее можно исключить. Например, ужать медицинский блок и техническую часть  — непрофессионалу вообще не нужно лезть под капот.

Этот вопрос планируют рассмотреть 30 ноября на заседании рабочей группы при Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.

Фото: Depositphotos

Наше новое видео
Почему с этого кроссовера отрывали эмблемы? Ответ плюс еще 5 особенностей
Haval Jolion с полным приводом: 900 км и первый Check engine
VW Transporter: в нем правда нечему ломаться? Почти!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров682
Оцените материал
0:0
Читать комментарии
Загрузка...

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: