Водителей разделят на любителей и профессионалов

Программу обучения профессиональных водителей предлагают расширить и сделать дольше. Любителям же, наоборот, хотят сократить теорию и добавить практики.

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В Общественную палату РФ от экспертного сообщества поступило предложение разделить подготовку водителей на профессиональную и любительскую, рассказал «Парламентской газете» член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Коробчак.

Это позволит профессионалам получить больше полезных навыков, а любителей не перегружать ненужной информацией, при этом высвободившиеся часы можно пустить на практическую часть.

Сейчас каждый слушатель автошколы, по сути, получает профессиональное образование, отмечает Коробчак. Получив права, такой водитель может пойти работать и водителем на стройку, и возить туристов по городам. При этом не факт, что ему хватает для этого специальных знаний и навыков.

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Программы обучения водителей могут быть скорректированы таким образом, что в курс для профессионалов войдет блок по охране труда и другие специальные дисциплины, за счет чего длительность самой подготовки может увеличиться.

А из учебного плана любителей, наоборот, все лишнее можно исключить. Например, ужать медицинский блок и техническую часть — непрофессионалу вообще не нужно лезть под капот.

Этот вопрос планируют рассмотреть 30 ноября на заседании рабочей группы при Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК.

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