Курсант приехал сдавать экзамены на права... за рулем автомобиля

Экзамен он не сдал, и теперь этим случаем очень заинтересовалась полиция.

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Произошло это в Германии. 37-летнему мужчине был назначен экзамен по вождению в понедельник днем. Он явился вовремя, но инструктор по вождению и экзаменатор не поверили своим глазам, когда увидели, что претендент на права паркует свою Opel Zafira на стоянке перед экзаменационным комплексом.

Вождение без водительских прав — нетривиальное нарушение, особенно в законопослушной Германии, поэтому инструктор по вождению и экзаменатор даже не стали разговаривать с курсантом, а сразу вызвали полицию. Приехавшие полицейские стали составлять протокол и опрашивать нарушителя. Мужчина заявил, что на машине он приехал только потому, чтобы не опоздать на экзамен, пишет немецкое издание vox.de.

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Теперь «правовой самозванец» стал фигурантом судебного разбирательства по подозрению в вождении без водительских прав. Полиция также начала расследование в отношении настоящего владельца автомобиля Opel Zafira.

Эпичный дрифт через лужайку возле дома — в этом видео.

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Фото: Depositphotos