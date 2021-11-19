Эпичный дрифт через лужайку возле дома — видео — журнал За рулем

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Эпичный дрифт через лужайку возле дома — видео

Nissan Altima пронесся боком по траве, сбив дерево и почтовый ящик, и скрылся за кадром.

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Уличные гонщики — проблема многих крупных городов. На этот раз отличился стритрейсер из Флориды.

Водитель Nissan Altima Coupe, обгоняя седан Infiniti G, не справился с управлением. Во время маневра его подбросило на «лежачем полицейском», после чего занесло. Водитель слишком сильно вывернул руль, чтобы выправить траекторию, в итоге машину начало поворачивать и выкинуло на газон, идущий вдоль домов. Там купе сметает небольшое дерево и почтовый ящик.

Телеканал Fox 13 сообщил, что в аварии никто не пострадал, а 21-летний водитель Nissan Altima Coupe был обвинен в неосторожном вождении. Также стало известно, что в Infiniti G ехал его друг, с которым они договорились погоняться.

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Это было очень глупой идеей — гоняться в жилом районе, где ходят люди и ездят другие автомобили. Но, видимо, ехать до ближайшего трека молодым людям было лень.

Фото, видео: YouTube

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