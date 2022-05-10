Вечные коврики — водительская хитрость — журнал За рулем

Вечные коврики — водительская хитрость

Читатель «За рулем» поделился своим секретом чистоты в салоне автомобиля.

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Много лет использую в своем автомобиле такую хитрость.

Вырезаю из недорогого светлого ковролина по резиновым коврикам дополнительные коврики с небольшим напуском. Чтобы они не елозили по резиновым, закрепляю их зажимами для бумаг.

Преимущества: опрятный внешний вид, летом светлая грязь и песок не видны, а зимой нет воды под ногами от тающего с обуви снега. Такие комбинированные коврики не надо мыть на мойке, а можно пропылесосить или отряхнуть щеткой.

В. Федотов, Московская область

Вечные коврики — водительская хитрость

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Фото: В. Федотов

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