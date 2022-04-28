Чтобы выбрать оптимальную для вас, «За рулем» изучил 432 варианта.

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Владельцу внедорожника с бензопилой, как ни странно, проще жить: она поможет пробиться сквозь дебри и вызволить застрявшую машину. Для охотника, рыбака, туриста тоже нужная вещь — если надо обустроить лагерь, например. А уж на даче для пилы работа найдется всегда — тем более в начале летнего сезона.

Выбор бензопил огромен. На всем известном сайте, продающем инструменты, представлено 806 вариантов! Не зная точно, что покупать, легко растеряться.

Какие бывают бензопилы?

Различают четыре вида бензиновых пил: профессиональные, полупрофессиональные, бытовые и мини.

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Первые и последние отбросим сразу: мини-пилы не универсальны, а профессиональные инструменты рассчитаны на ежедневное использование и слишком дороги. Например, Husqvarna 365 H с 18-дюймовой шиной стоит почти 80 000 рублей (и это без магазинной наценки)! А цена — конечно, среди главных критериев при выборе.

На что обратить внимание при выборе бензопилы?

На мощность. Чем мощнее двигатель, тем лучше. Хотя бытовой пиле достаточно и 2–2,5 л.с.

На вес. Легкой пилой проще работать точнее и без усталости — тем более если приходится высоко поднимать инструмент.

На шумность. От громкой пилы и у вас будет болеть голова, и соседи будут недовольны.

На наличие антивибрационной системы — она повышает удобство работы (и точность).

На систему смазки цепи — от нее зависит ресурс инструмента.

На автоматический тормоз, останавливающий цепь при возникновении отдачи.

На качество, разумеется.

И на отзывы покупателей.

Техника и важные нюансы

Обычный моторесурс бытовой бензопилы — 500 часов. Работать можно по 40–60 минут беспрерывно (вы наверняка устанете раньше). Дальше пиле нужно дать остыть минут 10. Это время можно использовать для дозаправки смесью бензина с маслом. Двигатели у таких пил двухтактные, малокубатурные.

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Ширина пропиливаемого паза у бытовых инструментов — 1,1–1,3 мм (сравните: у полупрофессиональных и профессиональных инструментов паз бывает в 1,5–2 мм). Бытовые пилы отличаются более короткими шинами длиной 30–40 см (12–16 дюймов) и заостренной формой носа шины, предотвращающим обратный удар при резком касании дерева. Иногда для них используются цепи с небольшим шагом звеньев — 0,325 дюйма. Скорость работы с таким шагом меньше, но и нагрузка на двигатель ниже. Часто встречается шаг 3/8 (0,375 дюйма).

Чтобы работать быстро и безопасно, цепь должна быть наточена. Цепи точат по-разному: и напильниками, и УШМ, но все-таки лучше это делают профессионалы на специальных станках.

Со временем цепи растягиваются. Если не помогает натяжение, цепь провисает, работать с такой нельзя — опасно. Нужно менять. В комплекте с новой пилой стоит приобрести пару запасных цепей. Опытные пользователи также советуют сразу покупать запасные свечи зажигания.

5 самых подходящих бытовых бензопил (выбирали из 432 вариантов!)

Самая популярная модель. 40-сантиметровая шина, шаг цепи 0,375, ширина паза 1,3 мм, двухтактный 38-кубовый двигатель мощностью 2 л.с., уровень шума 113 Дб, вес 5,9 кг.

Эта пила хорошо сбалансирована, с большим баком (0,31 л) и системой «бак в баке», исключающей протечки топлива. Система виброизоляции повышает удобство работы. В принципе это один из лучших вариантов. Но не идеальный — как и все остальные.

Первое, что не устраивает покупателей, — невнятное, плохо переведенное руководство по эксплуатации. Второе — течи масла из-под заливной крышки. Третье — необходимость подстройки карбюратора.

Эта пила способна на более серьезную работу. У нее 45-сантиметровая шина и 52-кубовый двигатель мощностью 2,6 л.с. При шаге цепи 0,325 ширина паза 1,5 мм. Вес — 6,2 кг. К сожалению, не указан уровень шума.

Особенности пилы: антивибрационная система и регулируемая система смазки цепи. Зубчатый упор обеспечивает точность реза. Материал корпуса устойчив к низким температурам.

Покупатели критикуют низкокачественную цепь и винт натяжителя из мягкого металла, подтекания масла (что встречается и у моделей-конкурентов) и заметный вес, не позволяющий долго работать на высоте (например, обрезая ветви деревьев).

Бензопила с 40-сантиметровой (16-дюймовой) шиной. Шаг цепи — 0,375. Ширина паза — 1,3 мм. Мощность 40-кубового двигателя — 2,45 л.с. Довольно большой топливный бак — 0,31 л.

Пила довольно легкая (4,7 кг) и малошумная (110 Дб). Она неплохо сбалансирована, с удобно расположенными курком газа и рукояткой.

Пользователи жалуются на необходимость подстройки карбюратора и «родную» цепь, которую постоянно приходится подтягивать.

Здесь 45-сантиметровая шина, шаг цепи 0,325, ширина паза 1,5 мм. Мощность 52-кубового двигателя — 3,8 л.с. Объем бака — 0,55 л. Вес — 7,49 кг.

У этой пилы есть система блокировки кнопки, защитный щиток и тормоз цепи для автоматического выключения при отскоке, регулируемый карбюратор и автоматическая смазка цепи. Уровень шума не указан.

К недостаткам потребители относят подтекание масла из-под уплотнителей, низкокачественный штатный ключ и заметный вес, из-за которого при длительной работе «забиваются» руки.

Шина 40-сантиметровая. Шаг цепи 0,375. Ширина паза 1,3 мм. Объем двигателя — 40,1 см3. Мощность — 2 л.с. Емкость бака — 0,39 л.

Пила довольно тихая — 100 Дб. И легкая — 4,6 кг.

К достоинствам относятся карбюратор Walbro, антивибрационная система, выполненная по профессиональной схеме, автоматическая система смазки цепи со специальными отверстиями, облегчающими работу с пиломатериалами. Производитель дает гарантию до 5 лет.

Из недостатков покупатели отмечают тяжелый пуск, жесткую отдачу, неудобное натяжение цепи и «плавающее» качество.

Полупрофессиональные бензопилы

Их также называют «фермерскими». Они позволяют, например, за один подход заготовить дрова на всю зиму.

Самые популярные полупрофессиональные модели, сравнимые по стоимости с бытовыми инструментами, — Daewoo DACS5820XT, Daewoo DACS4516 и Daewoo DACS5218XT, Sturm GC99452B и Sturm GC99522B, Fubag FPS 46 38706, Зубр ПБЦ-490 45ДП, Hyundai Х 5320 (расположены по популярности).

Все инструменты оснащены системой EasyStart, облегчающей запуск. Все сделаны в Китае. Гарантия производителя, как правило, 2 года. Сервисных центров и расходников достаточно. Чаще всего пользователям приходится менять пильную гарнитуру (шины и цепи). Подобрать их ко всем этим пилам несложно: цепи типовые, на рынке много разных, и цены на них примерно одинаковые.

Из всех полупрофессиональных пил предпочтительнее выглядят модели Sturm — в них есть мгновенный тормоз цепи. Для тех, кто никогда раньше не пользовался бензопилой, это важно. Безопасность на первом месте! Да и марка российская (пусть и с китайским производством).

Важно!

Работать с бензопилой нужно всегда очень аккуратно. Не запускать ее, держа на весу. Надевать плотную одежду, защитные перчатки (желательно кевларовые), пластиковые очки.

Любите поковыряться в машине на даче? Вот список того, что надо иметь!

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