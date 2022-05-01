Когда стоит дозаправлять кондиционер? Разложили по пунктам

Совсем скоро нас ждут жаркие деньки, когда кондиционер в машине окажется как нельзя более кстати. Но он полезен и в дождливую погоду, эффективно подсушивая стремящиеся запотеть окна.
Как вернуть захандривший кондиционер на стражу вашего комфорта и безопасности, рассказывают на страницах нового номера «За рулем» эксперты самого популярного и старейшего в России автомобильного издания Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. Одна из проблем, которую они описывают, — нехватка хладагента в системе.
Как диагностировать неисправность и что с ней делать — тема отдельного большого разговора. Здесь приведем короткий перечень пунктов, когда кондиционер точно стоит дозаправить.
Кондиционер еще работает, но холодит очень слабо?
Дозаправлять кондиционер хладагентом целесообразно, если:
- машина не попадала в аварии с повреждением системы кондиционирования;
- в систему никто не лазил;
- на всех стыках системы отсутствуют следы кондиционерного масла;
- машине достаточно много лет или пробег ее велик.
Провести эту процедуру могут и на СТО, но при должной сноровке можно сделать это самостоятельно — и сэкономить время и деньги.
Для этого понадобится баллончик с хладагентом R134A и набор из двух наконечников, манометра и соединительных шлангов. Баллончик — это расходник, а набор позволит в перспективе заправлять как ваш автомобиль, так и соседские. На начало апреля 2022 года они стоили 2000 и 1000 рублей соответственно.
Как пользоваться таким набором? Какие еще неприятности могут произойти с кондиционером? Что нужно знать, чтобы он работал как часы?
О неполадках кондиционера, с которыми вы можете разобраться самостоятельно, рассказано в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!
- А еще мы подготовили короткую инструкцию о том, как проверить работоспособность кондиционера.
- «За рулем» можно читать в Viber.
Заметка подготовлена по материалам статьи «Прохладные отношения» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.
Фото: Depositphotos.com