Когда стоит дозаправлять кондиционер? Разложили по пунктам

Это та проблема, которую вы можете не только диагностировать, но и устранить самостоятельно. Эксперты «За рулем» раскрывают все нюансы.

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Совсем скоро нас ждут жаркие деньки, когда кондиционер в машине окажется как нельзя более кстати. Но он полезен и в дождливую погоду, эффективно подсушивая стремящиеся запотеть окна.

Как вернуть захандривший кондиционер на стражу вашего комфорта и безопасности, рассказывают на страницах нового номера «За рулем» эксперты самого популярного и старейшего в России автомобильного издания Михаил Колодочкин и Алексей Ревин. Одна из проблем, которую они описывают, — нехватка хладагента в системе.

Как диагностировать неисправность и что с ней делать — тема отдельного большого разговора. Здесь приведем короткий перечень пунктов, когда кондиционер точно стоит дозаправить.

Кондиционер еще работает, но холодит очень слабо?

Дозаправлять кондиционер хладагентом целесообразно, если:

машина не попадала в аварии с повреждением системы кондиционирования;

в систему никто не лазил;

на всех стыках системы отсутствуют следы кондиционерного масла;

машине достаточно много лет или пробег ее велик.

Провести эту процедуру могут и на СТО, но при должной сноровке можно сделать это самостоятельно — и сэкономить время и деньги.

Для этого понадобится баллончик с хладагентом R134A и набор из двух наконечников, манометра и соединительных шлангов. Баллончик — это расходник, а набор позволит в перспективе заправлять как ваш автомобиль, так и соседские. На начало апреля 2022 года они стоили 2000 и 1000 рублей соответственно.

Как пользоваться таким набором? Какие еще неприятности могут произойти с кондиционером? Что нужно знать, чтобы он работал как часы?

О неполадках кондиционера, с которыми вы можете разобраться самостоятельно, рассказано в майском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

А еще мы подготовили короткую инструкцию о том, как проверить работоспособность кондиционера.

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Заметка подготовлена по материалам статьи «Прохладные отношения» Михаила Колодочкина и Алексея Ревина.

Фото: Depositphotos.com