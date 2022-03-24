Проверка автомобиля, которой все пренебрегают (и потом жалеют!) — журнал За рулем

Проверка автомобиля, которой все пренебрегают (и потом жалеют!)

Машина простояла всю зиму во дворе без движения или вы только что купили авто с пробегом? В первую очередь нужно проверить эффективность кондиционера.

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Проверить производительность работы автокондиционера можно при помощи обычного бытового термометра.

При запущенном на полную мощность кондиционере в салоне автомобиля температура воздуха должна быть в пределах 5–10 °С. Если этот показатель окажется выше, то, вероятнее всего, в системе недостаточно хладагента.

Проверка автомобиля, которой все пренебрегают (и потом жалеют!)

Самостоятельная заправка кондиционера допускается при следующих условиях:

  • кондиционер работает, но охлаждает воздух недостаточно;
  • система кондиционирования не подвергалась разборке и не было ДТП с ее повреждением;
  • в местах соединений системы отсутствуют следы кондиционерного масла;
  • автомобиль имеет большой пробег или многолетний срок эксплуатации.

В иных случаях лучше всего обращаться к специалистам на СТО. Там имеется необходимое оборудование для диагностики, ремонта и дозаправки автокондиционера.

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Как определить утечку из системы кондиционера?

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Каждый раз, поднимая автомобиль на подъемнике или оказываясь под машиной в смотровой яме, обращайте внимание на появление масляных следов на компрессоре кондиционера, шлангах, трубках и местах их соединений.

Утечка хладагента даже в небольшом объеме будет приводить к потере кондиционерного масла. Именно его следы можно заметить на запыленных деталях.

Когда следует промывать кондиционер?

Обслуживание кондиционера лучше всего проводить осенью, после активного использования в жаркое время года. Также рекомендуется сделать проверку системы весной перед теплым сезоном.

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