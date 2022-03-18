Как проверить и восстановить работу кондиционера? Полная инструкция

Загрязнение системы кондиционирования неизбежно приводит к перегреву АКП и двигателя. Несколько несложных операций позволят избежать дорогостоящего ремонта.

Очистить конденсатор и радиатор

Конденсатор расположен перед радиатором кондиционера. Он подвержен загрязнению от воды с проезжей части, тополиного пуха и ударам мелких камней, летящих из-под колес. Во время езды по грунтовым дорогам на конденсатор прилипает глина, которая после высыхания образует теплоизоляционный слой. В результате поступление воздуха к радиатору затрудняется, салон лишается прохлады, а двигатель перегревается.

Засорение пространства между охлаждающим радиатором и конденсатором также способствует перегреву ДВС. Скапливающаяся между этими деталями грязь превращается в пылевой слой, похожий на войлок.

Существует три варианта помывки кондиционера:

Способ 1. На обычной автомойке (малоэффективно)

Из-за сильной струи воды на конденсаторе могут погнуться тонкие алюминиевые пластины. В то же время другого способа дать воде добраться до радиатора, не затронув конденсатор, не имеется. Мыть придется очень осторожно — не каждый сотрудник обычной мойки с этой задачей справится хорошо.

Способ 2. У официального дилера (дорого)

Перед помывкой специалисты снимают с автомобиля теплообменники. При этом возникает необходимость в последующей заправке кондиционера и замене охлаждающей жидкости. Стоимость процедуры может составить более 20 000 руб.

Способ 3. В сервисе, который специализируется на обслуживании кондиционеров (оптимально)

Промывка будет произведена с использованием специальных насадок, пропускаемых между теплообменниками. В процессе очистки грязь из сот радиатора будет вымываться в моторный отсек, а из конденсатора — в направлении бампера.

Можно ли самостоятельно промыть конденсатор?

Для этого потребуется демонтаж охлаждающего радиатора и бампера. Процесс трудоемкий, и без должных навыков не следует за него браться. При этом снимать сам конденсатор не нужно.

Что еще важно сделать?

Для того чтобы устранить неприятные запахи в салоне, следует очистить воздухообменник. Воздух, поступающий в отопление салона, кондиционирования и вентиляции, подается через короб воздухопритока. Он находится между лобовым стеклом и капотом.

Вместе с воздухом в это пространство могут попадать мелкие листья. За год собирается большой объем мусора. Из-за гниения листьев в салон, при включении вентилятора, проникает неприятный запах. Также листья, попавшие на крыльчатку, становятся причиной возникновения постороннего шума и засорения воздуховодов.

Так выглядит короб воздухопритока после года эксплуатации.

Как очистить короб воздухопритока автомобиля?

В зависимости от конструкции на некоторых автомобилях для этого потребуется снять поводки стеклоочистителей. Далее снимается пластмассовая накладка. Очистку воздухопритока рекомендуется выполнять один раз в год. Для предотвращения попадания мусора отверстие в щите моторного отсека, через которое происходит забор воздуха, можно перекрыть антимоскитной сеткой. Вот как мы это делали в одном из выпусков «Технической среды»:

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