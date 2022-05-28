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Тюнинг кваса: новая подстава для водителей по дороге на юг

Стоящая на обочине запотевшая бочка с надписью «Холодный квас» с милой бабушкой-продавщицей в придачу – это просто прекрасно...

5 нелепых поводов лишиться прав (+1 новый)

Пожалуй, самое неприятное, что может случиться в автомобильном путешествии на море, — это остаться без прав или без денег.

Петр Шкуматов в июньском номере журнала «За рулем» рассказывает о летних схемах развода автомобилистов. Распространены они весьма широко, но конкретно вам вполне могут быть еще не известны.

Слыхали ли вы, например, про тюнингованный квас?

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Стоящая на обочине запотевшая бочка с надписью «Холодный квас» с милой бабушкой-продавщицей в придачу – это просто прекрасно. Едва ли вы почувствуете, что в квас добавлен спирт и что выпили вы, по сути, слабоалкогольный напиток. Но об этом точно знают инспекторы ГИБДД, которые стоят чуть дальше по ходу движения, потому что номер вашего автомобиля им заботливо передала бабушка-продавщица.

Инспекторам ДПС разрешили определять неисправность на глаз, слух и по запаху

Водитель останавливается для проверки, ему предлагают подуть в трубочку, алкотестер показывает превышение допустимого порога содержания алкоголя в выдыхаемом воздухе. Наказание – лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. И формально все правильно: никто не заставлял водителя употреблять слабоалкогольный напиток, он сделал это сам, находится в состоянии легкого опьянения, что и показывает прибор. Закон, увы, не на вашей стороне.

Рекомендуем приобретать проверенные безалкогольные напитки на АЗС и не останавливаться у сомнительных бочек с лимонадом и квасом на обочине.

В случае, если вы попали в ситуацию, описанную в данной статье, обязательно обратитесь на горячую линию МВД по бесплатному номеру: 8-800-222-74-47. ГИБДД успешно борется с недобросовестными практиками со стороны инспекторов и ваша информация будет крайне полезна. Не забудьте зафиксировать и сообщить оператору горячей линии время, место и иные обстоятельства произошедшего, а также оставить свои контакты для обратной связи.

А также – изучить другие ловушки, которые ждут вас по дороге на юг, в июньском номере журнала За рулем». Скоро в продаже!

Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов

Заметка подготовлена на основе материалов статьи Петра Шкуматова «Дорога на юг: как не остаться без прав».

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За РулемИннокентий Кишкурно
Количество просмотров 6220
28.05.2022
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