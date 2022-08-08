Названы 7 самых надежных автомобилей

Их проектировали и делали на совесть, поэтому они легко дожили до наших дней и не думают отправляться на свалку.

Материалы по теме Назван надежный и недорогой кроссовер — перекупы его не замечают

Рано или поздно любой автомобиль начинает обходиться слишком дорого в обслуживании и ремонте, а его починка или замена какого-нибудь изношенного агрегата оказывается нерентабельным вложением — проще купить новый или более свежий автомобиль.

Именно поэтому так ценятся полностью восстановленные машины прошлого, представляющие собой коллекционную ценность. Но рейтинг, составленный изданием Carbuzz, их не касается — в него вошли автомобили, которые не коллекционируют и которые надежны настолько, что требуют минимум вложений, а потому до сих пор ездят по дорогам.

Toyota Camry (1992 м.г.)

Тойоты считаются очень надежными автомобилями. Отчасти такой репутацией бренд обязан Camry 1992 модельного года. Эти машины, ресурс которых на бумаге составлял всего 240 тысяч километров, на деле без проблем проезжают полмиллиона километров и более. При этом обслуживать их недорого и нет проблем с запчастями.

Honda Accord (1989 м.г.)

Третье и четвертое поколения Аккорда имеют репутацию неубиваемых машин. Некоторые экземпляры проехали уже более 1,5 млн километров и не собираются останавливаться.

Старые Volvo (до 1996 г.в.)

Надежность старых Volvo из 1970-х, 80-х и начала 90-х годов попала даже в Книгу рекордов Гиннесса. Модель P1800 1966 года выпуска, которая принадлежит Ирву Гордону из Патчога (штат Нью-Йорк, США), 18 сентября 2013 года проехала трехмиллионный километр.

Volkswagen Beetle Type 1 (1946–2003 гг . в .)

Всего было выпущено 21 529 464 Beetle. В некотором смысле это коллекционная модель: ценятся ранние экземпляры. Более поздние стоят недорого и на них можно ездить и ездить. Это очень простой в обслуживании и надежный автомобиль — его двигатель имеет воздушное охлаждение, а ремонтировать Жука можно прямо на дороге. Убить эту машину может только ржавчина.

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