Скоростные лимиты надо повышать. Но сначала хорошо бы провести аудит знаков с ограничениями и расстановки камер.

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Глава ГИБДД Михаил Черников в очередной раз поддержал российских автомобилистов, которые считают, что разрешенную скорость на наших дорогах нужно повышать.

Скорость на дорогах нужно разогнать. У нас дороги стали лучше, чем европейские. Мало кривых, виражей, поворотов. Есть хорошие прямые участки дорог. Почему бы там, при условии разделения транспортных потоков и при условии хороших погодных условий, эту скорость не поднять до 150 км/ч. На платных дорогах у нас стоят индикаторы, которые показывают, если что-то меняется.

Подпишусь под каждым словом начальника ГИБДД. Но, как говорится, есть нюансы.

Что мешает поехать быстрее?

Сейчас я нахожусь в автопутешествии по России и проехал на момент написания этой статьи уже более 7000 км. Маршрут такой: Москва — Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Вологда — Ярославль — Кострома — Киров — Пермь. И могу сказать, что дорожное движение у нас ­организовано очень странным образом.

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Во‑первых, на дорогах очень много камер. Всех камер нет ни в одном из популярных навигационных приложений, приходится использовать два сразу. Очень часто случается так, что камера есть в одном приложении, но не числится в другом. И наоборот. Редко, но случается, когда камера на дороге есть, а оба приложения молчат. И то, даже будучи обвешанным этими приложениями, которые постоянно, каждые 2–3 километра орут, что впереди камера, я умудрился получить четыре штрафа.

Во‑вторых, я заметил, что многие камеры установлены на участках дорог, где есть искусственное освещение, дорога расширяется, есть разметка, то есть ехать можно безопасно и быстро. Тем не менее, на этих участках может быть установлено ограничение 70 км/ч, из-за чего впереди идущий транспорт начинает резко сбрасывать скорость, получив предупреждение навигатора, что далеко не всегда безопасно. Да и выглядит странно, когда автомобиль вдруг начинает тормозить «в пол» перед пустым местом. А на «лесных» участках, где освещения нет и быть не может, никаких камер нет на многие десятки километров.

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В‑третьих, у нас давно назрел вопрос об аудите скоростных ограничений, особенно таких, когда на 200 метров дистанции вдруг, без видимых причин, появляется ограничение 70 км/ч (или даже 50 км/ч), стоит камера — а потом вдруг опять можно ехать быстро. Все понимают, почему так организовано движение, но сделать ничего не могут. То есть можно на всей дороге сделать 150, но сделать несколько участков по 70 км/ч и снабдить их камерами — и поездка по такой магистрали будет сильно платной.

Что надо сделать?

Крайне важно устанавливать ровный скоростной режим на всем протяжении дороги.

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На втором месте, конечно, максимальная разрешенная скорость. И те же платные дороги ГК «Автодор» хороши тем, что скорость там постоянна и не меняется каждый километр. Выехал — и едешь. Кстати, трассы М‑4 «Дон» это, увы, не касается, там много знаков временных ограничений. «Рваный» скоростной режим очень сильно утомляет и выматывает, а утомленный водитель с большей долей вероятности совершит ошибку, чем водитель, который не испытывает усталости.

В первое время, когда открылась трасса М‑11 целиком, автомобилисты удивлялись — доехал до Петербурга и не устал! А ларчик открывается очень просто — ровный скоростной режим и отличная дорога не выматывают водителя. К слову, аварийность на скоростных дорогах в несколько раз ниже, чем на обычных — с их рваным режимом движения и постоянными скачками 90-40-90 км/ч.

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А вот еще одна цитата Михаила Черникова, под которой я тоже готов ­подписаться:

Сейчас по качеству и обустройству отдельных элементов улично-дорожной сети мы видим, что на ряде дорог можно поднимать скорость и до 150 км/ч. Таким образом увеличивается пропускная способность дорог, а у водителей уходит агрессия. Так, если он на одном участке дороги может ехать 130 км/ч, а вынужден ехать с ограничением 90 км/ч, водитель постарается эту скорость нагнать на участках без камер. Поэтому лучше сразу договориться с водителем. Это даже более безопасно.

Всё правильно! Если ГИБДД удастся поднять лимит максимальной скорости, то, надеюсь, дойдут руки и до аудита всех этих странных скоростных разрывов, особенно снабженных камерами.

О местах, где невозможно не нарушить ПДД, автолюбители сообщают на горячую линию ГИБДД.

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