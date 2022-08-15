Тест на самого безрассудного водителя: теперь мы знаем, на чем он ездит!

Их боятся и автомобилисты, и мотоциклисты, и пешеходы. А эксперты «За рулем» выяснили, какой вид индивидуального транспорта наиболее опасен — и для того, кто на нем едет, и для других участников дорожного движения.

Маломерного одно- и двухколесного транспорта на наших дорогах становится всё больше. Некоторые ездят на электросамокатах, моноколесах и тому подобных СИМ (средствах индивидуальной мобильности) круглый год.

Жаль, количество, по наблюдениям, не переходит в качество.

На чем ездят (и на чем лучше)?

1. Велосипед

Самый простой вид альтернативного транспорта в смысле управления и безопасности езды. Разучиться кататься на нем невозможно, потребуется только освежить навыки. «Гонщиков» среди велосипедистов встречается мало, хотя есть на рынке и модели с электромоторами, которые быстрее чисто педальных версий.

У великов подходящий для наших дорог размер колес, надежные (чаще всего) дисковые тормоза, есть подвеска для комфорта. В минусы запишем большие размеры: не в каждый общественный транспорт и лифт влезешь.

Я катаюсь на велосипеде для удовольствия и не в городе. Но при необходимости не буду чувствовать дискомфорта и в мегаполисе.

2. Электросамокат

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Доводилось опробовать несколько раз. Не понравилось! Колесики маленькие, все выбоины «отрабатываешь» позвоночником, ногами и руками. Подвеска если и предусмотрена, умеет лишь имитировать нормальную работу. На обычных моделях вообще не хочется ехать быстрее 15–20 км/ч — тех лимитов, которые сейчас вводят операторы прокатных сервисов в загруженных пешеходных зонах.

Аппараты посерьезнее и подороже, с колесами повнушительнее, дают больше комфорта, однако и им высокие скорости чужды. Одна приличная выбоина, и ты летишь в неизвестном направлении. Не понимаю, в какой «минус» должен уйти инстинкт самосохранения, чтобы вписываться на электросамокате в поток машин.

Электросамокат — золотая середина между громоздким велосипедом и компактным моноколесом.

3. Моноколесо

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Это особый вид средств индивидуальной мобильности.

Нужно, во‑первых, заставить себя влезть на штуку, которая вроде бы должна упасть набок. Кстати, гироскопический датчик — штука дорогая, поэтому моноколеса работают на обычных датчиках положения, которым помогает электромотор.

Во‑вторых, освоить технику ускорения и торможения собственным телом.

В‑третьих, как-то перебороть страх отсутствия опор для рук и пятой точки.

Намотал несколько кругов по площадке и понял: не мое. Понятно, что привычка придет, и, наверное, начнет получаться — пусть и позже, чем с другими СИМ. Но зачем мучить себя принудительным привыканием?

Всё смешалось в форматах транспортных средств. Посередине — машина шириной, длиной и высотой почти с мотоцикл. СИМ едва выходят за габариты человека, а ездят порой со скоростью автомобиля.

ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СИМ (взрослые модели)

Электросамокат от 11 тыс. до 190 тысяч ₽

Электровелосипед от 37 тыс. до 300 тысяч ₽

Гироскутер от 9 тыс. до 33 тысяч ₽

Моноколесо от 28 тыс. до 200 тысяч ₽

Какая максималка?

С велосипедом всё понятно: из всех типов одноколейного транспорта он самый предсказуемый. Самокат хуже. К нему дольше привыкать, он не такой устойчивый. Однако для проведения замеров оба типа недостаточно «экстремальны».

Моноколесо — другое дело: его характеристики неплохо бы изучить детально. В МАДИ год назад провели на своем полигоне обширный цикл замеров пяти разных моделей моноколес. Результаты фиксировали профессиональным комплексом Racelogic.

Первым шоком стала максимальная скорость. Только одна модель, Inmotion V8, показала скромные 26,3 км/ч. Четыре других (Inmotion V11, KingSong S18, GotWay Nikola 100V и GotWay EXN 100V) набрали в пределе от 43,7 до 60,9 км/ч. Вдумайтесь: вы летите на одном колесе, фактически без точек опоры на скорости, максимально разрешенной для автомобилей в городской черте!

Самое скоростное колесо из протестированных сейчас стоит около 200 тысяч рублей. Даже такая цена некоторых не останавливает — и ребенку могут купить такую «игрушку», и взрослые почему-то ездят без шлема. Конечно, шлем — штука добровольная. Надевать его обязаны только те, кто управляет «официальными» транспортными средствами — мотоциклами и мопедами, за руль которых нужно садиться с правами. Но как можно без шлема?!

Как тормозят?

Сравнение тормозного пути при скорости 24 км/ч:

Самокат 7–8 м

Моноколесо 6–7,5 м

Бегун 7–11 м

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Торможение выявило интересную зависимость. Наиболее скоростные модели GotWay и замедляются охотнее. Скорее всего, свой вклад вносит рекуперация. Но результаты не самые утешительные.

При скорости начала торможения 43,2–53,3 км/ч моноколеса сумели остановиться за 20,5–22,2 м. Для сравнения: для машины принято брать тормозной путь с 60 км/ч около 18–20 м. Автомобиль остановится быстрее, и его водителю не нужно удерживать равновесие.

Моноколесо в общем транспортном потоке опасно. Да и самокат с велосипедом проиграют машине в замедлении.

Моноколеса хорошо проявили себя в тестах на стабильность движения по прямой, по кругу и на участке с небольшими препятствиями . Это означает, что они неплохо приспособлены к дефектам дороги и их поведение не станет для водителя автомобиля неприятным сюрпризом.

Как это объяснить? Внешний диаметр собственно колеса доходит до 22 дюймов. Такое перед неровностями не спасует. Кстати, у моноколес реализована АБС, ведь при блокировке колеса на ходу возможно опрокидывание. И они надежнее ведут себя на любом покрытии. Давление ведь идет на одно колесо большего размера, и пятно контакта получается больше.

Нужны ли регулирующие меры?

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Вопрос вызывает острые споры. Некоторые (полагаю, это владельцы всевозможных СИМ) предлагают ничего не менять. Иными словами, оставить самокаты с моноколесами вне правового поля. Не будь на рынке аппаратов с автомобильными скоростями движения, можно было бы принять эту точку зрения. Но они есть, и их бесконтрольное использование несет угрозу окружающим.

Пешеходу такие «наездники» нанесут тяжелые травмы. Автомобилист же по закону обязан лечить пострадавшего в аварии с участием СИМ, даже если не виновен в ДТП. Просто на основании того, что управляет «средством повышенной опасности». Зато моноколесо якобы безопасное!

Со времен пандемии заметно увеличилось число курьеров, предпочитающих велосипеды. В крупных городах развивается кикшеринг, и человек любого возраста и физического состояния (да-да, и пьяный тоже) может взять самокат покататься. Современные горожане часто покупают мощные аппараты, чтобы заменять или дополнять ими общественный транспорт. При таком росте парка оставлять без внимания эти средства передвижения нельзя. Чем позже введут регулирующие меры, тем больше окажется недовольных, привыкших к бесконтрольной и безбашенной езде.

Пропаганда велосипедов и кикшеринга не лезет разве что из утюга: экологично, полезно для здоровья, модно, современно. Но я не слышал ни одного ролика с пропагандой знания ПДД для их пользователей! А крайний — всегда автомобилист.

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Однако я не согласен и с теми, кто видит в электросамокатах главное дорожное зло. Наверняка вы замечали, как рьяно в прошлом году обсуждали СМИ любой мало-мальски значимый инцидент с кикшерингом. Явно готовили почву под закручивание гаек, но не сложилось. Ограничились введением зон с пониженной скоростью для прокатных аппаратов (оператор легко реализует это дистанционно по данным о местоположении самоката).

Тем не менее количество столкновений с участием СИМ растет. За первые пять месяцев этого года только в Москве случилось 158 аварий, что на 35% больше, чем в январе-мае 2021‑го. В них погиб один человек и пострадали 164. В масштабах общей статистики ДТП — капля в море. Но лучше взяться за решение проблемы сейчас, чем когда счет жертвам пойдет на десятки.

Сравнение тяжести последствий ДТП в зависимости от типа транспортного средства

Пешеход Велосипед Самокат Электросамокат Моно­колесо Мопед Мотоцикл Авто­мобиль Масса, кг (средняя) 75 15 5 15 20 70 150 1500 Кинетическая энергия при 25 км/ч, Дж 1808 2170 1929 2170 2291 3496 5425 37 977 Эквивалент падения с высоты, м (в случае ДТП на скорости 25 км/ч) 2,5 3,0 2,5 3,0 3,1 4,8 7,4 51,6

Недавно глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что до конца года власти определятся с правовым статусом и правилами для электросамокатов, моноколес и им подобных средств передвижения. Какие в связи с этим грядут изменения (в том числе в ПДД), читайте тут.

Благодарим д.т.н. Виталия Гаевского за помощь в подготовке материала

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Фото: depositphotos и «За рулем»