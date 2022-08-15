Электросамокатов, моноколес, гироскутеров и прочих СИМ на наших дорогах все больше, и все больше аварий с их участием. Пора определиться со статусом самого современного транспорта, считают эксперты.

О том, какие средства индивидуальной мобильности наиболее опасны на дороге? Мы провели испытания и об итогах рассказали тут.

Нетрезвый на моноколесе: какое наказание?

В прежние времена любое нарушение ПДД лицом, управляющим мопедом, велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения (за исключением пешеходов и водителей механических транспортных средств), подпадало под единственный пункт 12.29.2 КоАП. Поэтому водитель мопеда получал чисто символическое наказание за самые разные проступки, включая нетрезвое вождение.

После введения категории М для мопедов упоминание о них из статьи убрали. Раз теперь их водители обязаны иметь права, то и отвечают они по всем статьям КоАП вместе с автомобилистами и мотоциклистами.

Оговорка в ПДД о том, что мопед может быть и электрическим, развязала автоинспекторам руки. Да, сейчас они на водителей электросамокатов и моноколес почти не обращают внимания. Но если попался, транспортное средство могут задержать и отдать на экспертизу. Если выяснится, что мотор в нем от 250 Вт до 4 кВт (а у большинства они именно такие), то, к примеру, за езду в нетрезвом состоянии лишитесь прав.

Поправим правила? Если внимательно почитать ПДД, окажется, что под появившиеся новомодные электрогаджеты их нужно поправить совсем незначительно. Подходящие определения уже есть в первой главе с общими положениями. Нужно только вписать в них транспортные средства с одним колесом и, возможно, заменить мощность и скорость на массу.

Новомодный транспорт никто в мире не испытывает. Команде МАДИ под руководством Виталия Гаевского пришлось придумывать свою методику. Начиная от способа крепления измерительного оборудования к моноколесу.

Материалы по теме За эти нарушения ПДД больше не штрафуют — полный список Велосипед — транспортное средство, кроме инвалидных колясок, которое имеет по крайней мере два колеса и приводится в движение как правило мускульной энергией лиц, находящихся на этом транспортном средстве, в частности, при помощи педалей или рукояток, и может также иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки, не превышающей 0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

Готовое определение для СИМ, которыми можно управлять без водительского удостоверения. Их можно оставить на тротуарах.

Мопед — двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. К мопедам приравниваются квадрициклы, имеющие аналогичные технические характеристики.

Материалы по теме Что нужно изменить в ПДД — мнение россиян

К мопедам предлагаю приравнять скоростные СИМ и требовать от их водителей права категории М или выше. Таким допустимо выезжать на проезжую часть, но на правах мопедов: по правому краю проезжей части, с обязательным наличием всех световых приборов, шлема и, в идеале, сигнального жилета. И на тротуарах им делать нечего.

Мотоцикл — … механическое транспортное средство … рабочий объем двигателя которого (в случае двигателя внутреннего сгорания) превышает 50 куб. см или максимальная конструктивная скорость (при любом двигателе) превышает 50 км/ч.

Особо мощные самокаты и моноколеса должны классифицироваться как легкие мотоциклы. К управлению ими необходимо допускать после обучения в автошколе, сдачи экзаменов и получения прав категории А1 или А. Но выпускать их дальше правой полосы всё равно не стоит: уровень управляемости и безопасности не соответствует автомобильному и мотоциклетному. Как делить будем? Споров о том, как классифицировать СИМ, ведется множество. Предлагают делить их по мощности двигателя, максимальной скорости, типам и даже по стоимости. Но любой из этих параметров можно подкорректировать на бумаге — или сразу в Китае (тамошние заводы достаточно охотно исполняют пожелания заказчиков), или уже после доставки в Россию. При проверке на улице мощность электромотора не измерить, радаров для контроля скорости СИМ нет, а уж чек о покупке с любой суммой сделать вообще не проблема.

В МАДИ придумали маломерный транспорт с интересным сочетанием безопасности, комфорта и размеров. Пока это незаконченный прототип, но идея мне понравилась. Попробовал сесть: мои 90 кг и 186 см роста уместились, и двери закрылись. Можно делать такие аппараты разных классов, ведь боковины кузова можно взять и от Мерседеса.



Профессор кафедры «Автомобили» МАДИ Виталий Гаевский знает о теории и практике СИМ, пожалуй, больше всех в России. Он и сам их активный пользователь. Он предлагает кажущийся очень логичным подход: делить маломерный электротранспорт по массе. Проверить ее на дороге — минутное дело. Зависимость характеристик от веса практически прямая. У моноколес с электросамокатами нет опций, как у машин, которые могут настолько утяжелить простую модель, чтобы перевести ее в следующий сегмент. И наоборот: сделать очень легким мощный и скоростной аппарат не получится. Ведь львиную долю массы дают аккумулятор и электромотор, а они чем круче, тем тяжелее.

Виталий Гаевский, доктор технических наук, профессор кафедры «Автомобили» МАДИ, один из ведущих в России специалистов по СИМ Предложение классификации СИМ

Низко- и среднескоростные: максимальная скорость до 25 км/ч, масса до 30 кг — управление разрешается без прав

максимальная скорость до 25 км/ч, масса до 30 кг — управление разрешается без прав Высокоскоростные: максимальная скорость более 25 км/ч, масса до 50 кг — управление с категорией М

максимальная скорость более 25 км/ч, масса до 50 кг — управление с категорией М Высокоскоростные: максимальная скорость более 25 км/ч, масса более 50 кг — управление с категорией А/А1/В1

Эффект будет?

Можно не сомневаться, что грамотные меры регулирования возымеют действие. Примеров из недавнего прошлого сразу два, и оба из «родственных» сфер. Некогда мотоциклисты чувствовали себя абсолютно безнаказанно. Но стоило завести в ДПС квалифицированный и достаточно многочисленный мотобат, как все дружно стали ездить с номерами, правами и куда дисциплинированнее.

Затем проблемой стали скутеры с 50‑кубовыми моторами. Для них ввели категорию М в правах. В Москве и области «полтинники» после этого почти полностью исчезли с дорог. Ведь теперь ответственность стала жестче. Например, если прежде нетрезвому скутеристу закон был не писан, то теперь он лишается прав по «автомобильной» статье и платит 30 тысяч рублей.

Если сейчас присмотреться к поведению водителей СИМ, сложно увидеть признаки знания правил дорожного движения. По настроению они ездят по всей ширине улицы, от тротуара до левого ряда, пересекают дорогу в любом месте и направлении. Загонять всех в автошколы на полноценное обучение, может, и лишнее, но экзамен на знание ПДД должен стать обязательным. Вне зависимости от того, сколько у тебя колес и на какой тяге.

Для владельцев нескоростных СИМ (до 25 км/ч) этим можно и ограничиться. Желающих рассекать побыстрее стоит приравнять к водителям мопедов или даже мотоциклов — в зависимости от параметров их электротранспорта. Пусть даже для их контроля придется создавать «скутербаты» по аналогии с мотобатами.

А может, ОСАГО?

Материалы по теме Эти на самокатах уже всех достали! Но выход есть Среди предложений есть и радикальные: даешь всем самокатчикам номерные знаки и ОСАГО! При некоторой абсурдности, у идеи есть плюсы. Идентификацию это упростит, что сразу прибавит водителям ответственности. И всем финансовый интерес: страховщикам — за полисы, ГИБДД — за регистрацию, городские власти освоят бюджет на создание контролирующих подразделений и наверняка не упустят возможность придумать очередной налог.

Есть и еще одна проблема. Сейчас СИМ сертификации в России не подлежат. Ввозить можно что угодно с любыми характеристиками, реальными или «нарисованными». Это даже не лазейка, а широченные ворота для того, чтобы сектор не контролировался. Без введения сертификации любые ограничительные меры при эксплуатации работать не будут. У владельцев всегда будут подтверждения «правильных» характеристик. Но сертификация — это тоже расходы, и не малые, которые приведут к подорожанию индивидуального транспорта. Есть и еще одна проблема. Сейчас СИМ сертификации в России не подлежат. Ввозить можно что угодно с любыми характеристиками, реальными или «нарисованными». Это даже не лазейка, а широченные ворота для того, чтобы сектор не контролировался. Без введения сертификации любые ограничительные меры при эксплуатации работать не будут. У владельцев всегда будут подтверждения «правильных» характеристик. Но сертификация — это тоже расходы, и не малые, которые приведут к подорожанию индивидуального транспорта. ГОСТ и СИМ Материалы по теме «Витрина данных ГИБДД»: вот как это работает Проект госстандарта, разработанный для электрогаджетов, смущает обилием странных норм. Например, предполагается сделать обязательной установку модулей ЭРА-ГЛОНАСС. Знаете, зачем? Чтобы в определенных зонах автоматически снижали скорость все аппараты, а не только кикшеринговые, которые находятся под надзором своего оператора. Хороша безопасность, когда неожиданно для водителя его транспортное средство может замедлиться втрое! Не говоря уже о стоимости самих модулей, которая при ценах на СИМ будет весьма ощутима.

Хотят законотворцы и того, чтобы электротранспорт автоматически тормозил при обнаружении препятствия. Это сразу килограмм гвоздей в крышку гроба. Подобные системы даже для машин дороги. Что говорить о сравнительно доступных СИМ? Необъяснимо требование исключить возможность для некоторых типов трогаться на электромоторе с нулевой скорости. Предполагается, что изначальный импульс водитель должен подать, отталкиваясь ногой. Норму прописали якобы для безопасности. Однако никакой опасности в трогании с мотором нет. Просто это сильно сокращает пробег на одной зарядке, и владельцы сами оптимизируют процесс езды.

Благодарим д.т.н. Виталия Гаевского за помощь в подготовке материала/

«За рулем» можно читать и в ВКонтакте.

Фото: depositphotos и «За рулем»